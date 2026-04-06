Fiume Pescara oltre la soglia di allarme: scatta la chiusura delle golene

L’ondata di maltempo che sta colpendo l’Abruzzo in queste ultime ore inizia a far sentire i suoi effetti più critici sul capoluogo adriatico. A seguito del superamento della soglia di allarme del fiume Pescara, il Comune ha disposto la chiusura al transito delle golene nord e sud. La decisione è maturata nella mattinata di oggi, 1 aprile, in stretta correlazione con gli avvisi di condizioni meteo avverse emessi per le giornate del 30 e 31 marzo e le costanti comunicazioni del Centro Funzionale d’Abruzzo. L'innalzamento dei livelli idrometrici ha spinto l'amministrazione a passare dalla fase di osservazione a quella operativa di interdizione. L’area golenale, da sempre considerata uno dei punti più vulnerabili del territorio cittadino, era già sotto stretta osservazione da parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile. La chiusura ai mezzi è scattata a scopo puramente precauzionale, per prevenire rischi legati a possibili esondazioni improvvise o rigurgiti della rete fognaria.

Il Comune di Pescara invita tutta la cittadinanza alla massima prudenza, raccomandando di evitare spostamenti non necessari nelle zone limitrofe al corso d'acqua e di non sostare nei pressi di aree soggette ad allagamento.