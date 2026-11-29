Presso la scuola Allievi Ispettori della Guarda di Finanza gremita di dirigenti, tecnici, atleti, ufficiali di gara, rappresentanti delle istituzioni e appassionati ha fatto da cornice alla Festa della Pallavolo Abruzzese, organizzata dal Comitato Regionale FIPAV Abruzzo. Un appuntamento dedicato all'intero movimento pallavolistico regionale, occasione per celebrare i risultati sportivi conseguiti nel corso della stagione 2025/2026, valorizzare il lavoro delle socictà e di tutte le componenti della pallavolo abruzzese, ma anche tracciare un bilancio delle attività svolte e condividere le prospettive future.



L'evento si inserisce nell'anno delle celebrazioni per gli 80 anni della Federazione Italiana Pallavolo, dopo i due appuntamenti organizzati dai Comitati Territoriali Abruzzo Sud Est e Abruzzo Nord Ovest, dedicati alla storia e ai protagonisti del movimento regionale. A fare gli onori di casa, a nome dell'intero Consiglio Regionale, il presidente del Comitato Regionale FIPAV Abruzzo, Mattia Di Gregorio, che ha tracciato un bilancio dell'ultima stagione

sportiva.

Numerose le autorità civili, sportive e federali presenti all'appuntamento.



Gli ospiti istituzionali:



- il Consigliere Regionale della Regione Abruzzo, Emiliano Di Matteo;

- il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Massimiliano Nardocci;

- Il Sindaco della Città dell'Aquila Pierluigi Biondi

- il Sindaco del Comune di Bussi sul Tirino, Paolo Salvatore;

- il Presidente del CONI Abruzzo, Antonello Passacantando;

- il Delegato CONI della Provincia di L'Aquila, Carmine Silvagni.



Per la FIPAV, inoltre, ci hanno onorato della loro presenza:



- il Vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo, Massimo Sala; - i Consiglieri Federali Giuseppe Lomurno e Antonella Di Cesare; - i Presidenti del Comitato Regionale FIPAV Umbria, Agostino Benedetti, del Comitato Regionale Emilia-Romagna, Sanzio Sacchetti e del Comitato Regionale Lazio, Massimo Moni; - I Presidenti dei Comitati Territoriali abruzzesi, Cesare Di Felice e Simone Bruni, oltre ai consiglieri regionali e territoriali;- Letizia Genovese, già Consigliera Federale e Coordinatrice Safeguarding Office della FIPAV: Ad aprire il capitolo delle premiazioni i protagonisti della pallavolo abruzzese capaci di distinguersi sul panorama nazionale. Riconoscimento per Marco Vitelli, vincitore della Del Monte Coppa Italia SuperLega 2025/2026, e per il Pineto Volley, protagonista di una stagione impreziosita dalla conquista della Del Monte Coppa Italia A2 e della Del Monte Supercoppa A2 2025/2026. Sotto i riflettori anche i protagonisti del beach volley abruzzese, a partire da Manuel Alfieri, vincitore dello scudetto del Campionato Italiano Beach Volley 2026. Importanti risultati anche nel settore giovanile, con Matteo lurisci, campione d'Italia Under 20 maschile, e Marco Di Felice, medaglia di bronzo nella medesima categoria.