Femminicidio nel Chietino: uccisa con un’arma da fuoco

Ancora un femminicidio in Abruzzo. Una donna di 41 anni è stata uccisa in casa a Miglianico, in provincia di Chieti, sembra con un'arma da fuoco: secondo quanto si è appreso l'omicidio sarebbe avvenuto in ambito familiare.

L’assassino è un uomo, originario di Matera, che aveva una relazione con la vittima, bancaria e madre di due bambini piccoli, da alcuni anni.

Dopo avere commesso il delitto il 39enne, si e’ costituito in caserma ad Ortona dove si e’ avvalso della facoltà di non rispondere alle domande dei militari.

Non sono note le ragioni di questa ennesima follia. Toccherà ai carabinieri della locale stazione ed al procuratore di Chieti, Lucia Campo, dare un perché a tutto questo dolore.