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Falsi SMS del CUP. La Asl lancia l'allarme truffa

Messaggi ingannevoli promettono “comunicazioni riservate” e numeri verdi, ma nascondono truffe con addebiti sul credito telefonico. Ecco come riconoscere il vero SMS e i recapiti ufficiali

Falsi SMS del CUP. La Asl lancia l'allarme truffa

La ASL di Pescara avverte i cittadini: stanno circolando SMS fraudolenti che si presentano come comunicazioni del “Centro Unico CUP” e invitano a contattare con urgenza un presunto numero verde per ricevere “comunicazioni riservate”. Questi messaggi non provengono dall’Azienda sanitaria e i numeri indicati non sono recapiti ufficiali del CUP.

Il Contact Center aziendale ha ricevuto numerose segnalazioni da utenti che riferiscono addebiti sul credito telefonico dopo aver effettuato la chiamata. Tra gli episodi segnalati, un cittadino ha ricevuto venerdì 25 settembre un SMS dal numero 3534987750 con il testo: «La invitiamo a contattare con urgenza il n verde 89349445 abbiamo comunicazioni riservate per Lei». L’utente ha raccontato di aver chiamato e di aver ricevuto risposta da una donna che, presentandosi come intermediaria, ha annunciato il trasferimento ad altri servizi. Dopo circa 5 minuti la linea si è interrotta e il cittadino ha riscontrato una riduzione del credito telefonico di circa 20 euro. Altri utenti hanno descritto una voce automatica che invita ad attendere il trasferimento alla ASL di appartenenza, seguito dall’interruzione della comunicazione e da un addebito.

La ASL di Pescara precisa di non inviare SMS di questo tipo e di non chiedere di contattare numeri a pagamento per ricevere comunicazioni riservate. La dicitura “numero verde” utilizzata nel messaggio è ingannevole e non garantisce la gratuità della chiamata. Chi riceve questi SMS è invitato a non chiamare il numero indicato, non rispondere al messaggio e non fornire dati personali o informazioni sensibili.

Per distinguere i messaggi fraudolenti dalle comunicazioni autentiche, l’Azienda ricorda che il proprio SMS di promemoria riguarda un appuntamento sanitario già prenotato e riporta il seguente testo: «Si ricorda l'appuntamento del [data e ora]. Per modificare/disdire la richiesta visitare il link https://portalecittadino.asl.pe.it o contattare il 0872226. Prenotazione presso la sede [nome sede]». Il numero 0872226 corrisponde al CUP aziendale. Il messaggio indica la data, l’ora dell’appuntamento e la sede della prestazione, senza generiche richieste di contatto urgente per “comunicazioni riservate”.

Si chiarisce inoltre che il CUP utilizza i seguenti numeri esclusivamente per le chiamate in uscita, con cui gli operatori ricontattano gli utenti: 085.4253219 – 085.4253119 – 085.4253255 – 085.4253254 – 085.4253253 – 085.4253256. Alcuni telefoni, tuttavia, contrassegnano queste chiamate con la dicitura “sospetto spam”. Si tratta di recapiti effettivamente utilizzati dal CUP della ASL di Pescara: i cittadini sono pertanto invitati a non bloccarli, per consentire agli operatori di contattarli per le comunicazioni relative alle prenotazioni.

Questi numeri sono abilitati soltanto alle chiamate in uscita e non devono essere richiamati. Per contattare il CUP, il riferimento resta il numero 0872226.

Tags: Pescara Falsi Allarme Truffa Numeri

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