Fabbrini, la leggenda del pianoforte festeggia 100 anni di attività

Lo scorso undici dicembre e’ stata una data fondamentale per la storia della musica, per il nostro Abruzzo e per la città di Pescara: il maestro Angelo Fabbrini ha, infatti, tagliato il prestigioso traguardo dei 100 anni di attività dell'omonima e storica azienda pescarese specializzata nella vendita e manutenzione dei pianoforti. L’uomo nasce il 12 settembre 1934 a Pesaro, insieme con il fratello Vittorio (1941-2019) negli anni Sessanta rileva l'attività del padre Giulio, accordatore di pianoforti. Nel suo negozio poi diventa leggenda: il laboratorio di Pescara ha venduto oltre duecento gran coda Steinway & Sons. Ma la fama di questo protagonista della musica classica e non è legata alla sua straordinaria capacità di preparare i pianoforti dei più importanti artisti mondiali. L'elenco dei grandi pianisti che si sono affidati alle sue mani sapienti e al suo orecchio infallibile é lunghissimo ed annovera mostri sacri della tastiera quali Arturo Benedetti Michelangeli, Maurizio Pollini, Krystian Zimerman, András Schiff, Alexis Weissenberg a Martha Argerich.

La redazione di AbruzzoIndependent.it si unisce al coro unanime per questo splendido anniversario e augura al maestro Angelo Fabbrini e a tutto il suo staff di continuare ancora a lungo a mettere a disposizione la loro arte al mondo della musica e del pianoforte.