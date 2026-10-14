Evaso dai domiciliari per una passeggiata in centro: 41enne arrestato

Nella mattinata di oggi, 13 ottobre, la Polizia di Stato di Chieti ha tratto in arresto un uomo di 41 anni, di nazionalità italiana, per il reato di evasione. L'individuo, che si trovava agli arresti domiciliari, ha violato le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria allontanandosi dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo era tenuto a non uscire di casa senza il permesso del giudice. Tuttavia, nel corso della mattinata, è stato notato dagli agenti mentre passeggiava tranquillamente per una via del centro cittadino.

Alla vista degli operatori, il 41enne è stato immediatamente fermato e identificato. Constatata la palese violazione degli obblighi a cui era sottoposto, gli agenti hanno dichiarato l'uomo in stato di arresto.

Al momento, l'individuo è trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Chieti, in attesa del giudizio in direttissima, che è stato fissato per la giornata odierna.