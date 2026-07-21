Estate Teatina e Chieti sotto le stelle, cosa accade in città

Dal 30 giugno Chieti sarà attraversata da un unico grande cartellone di cultura e spettacolo: è quanto presentato questa mattina dall'Amministrazione comunale per la sesta edizione di Estate Teatina, il programma di eventi estivi che quest'anno conta oltre 120 appuntamenti tra musica, teatro, cinema, presentazioni di libri, mostre e visite guidate.

Il cartellone incorpora la rassegna a diretta emanazione comunale Chieti sotto le Stelle, giunta alla sua quinta edizione, e gli Eventi Scalini dedicati a Chieti Scalo e rassegne curate da altre istituzioni e associazioni del territorio, tra cui Chieti Classica, Autori in Piazza, Serate d'Estate, Chieti film festival e Vicoli in calice.

Un calendario unico reso possibile, come sottolineato in conferenza, grazie all'adesione delle associazioni e istituzioni culturali cittadine, alle risorse della tassa di soggiorno, alla sinergia con il Teatro Marrucino e la Camera di Commercio di Chieti-Pescara, e all'importante sostegno di Toto Holding e Megalò.