Estate 2025: una polizza rende più sicuro il tuo viaggio

Tanti viaggi in programma per l’estate, ecco come una polizza viaggio è diventata indispensabile contro gli imprevisti

Con l’estate alle porte e le agende che iniziano a riempirsi di piani per le vacanze, cresce anche l’urgenza di proteggere i propri viaggi con consapevolezza.

Se prenotare voli, hotel e auto a noleggio è diventata, ormai, una prassi consolidata per chi si organizza in autonomia, c’è chi, invece, ancora oggi, considera l’assicurazione viaggio un costo accessorio.

A ben guardare, però, si tratta di una delle voci più importanti da mettere in conto quando si organizza un viaggio, anche solo uno spostamento di pochi giorni in una regione diversa.

La stagione estiva, per quanto considerata dall’opinione comune come un periodo relativamente tranquillo, in realtà nasconde comunque le sue insidie.

Con i suoi picchi di spostamenti, affollamenti e condizioni meteo variabili, aumenta esponenzialmente il rischio di imprevisti.

Dalla cancellazione dei voli ai ritardi negli scali, dai problemi con i bagagli alle patologie stagionali, come intossicazioni alimentari o colpi di calore, fino ai più comuni incidenti durante le attività sportive o escursioni, bisogna mettere in conto il minimo contrattempo, che si tratti di un lungo viaggio o solo di un week-end breve.

Ecco, allora, che optare per una polizza viaggio si candida come una delle opzioni più utili a garantire spostamenti di qualità.

La questione, piuttosto, riguarda la formula da scegliere.

Secondo quanto riportato da fonti del settore, la vera differenza la fanno le garanzie assicurative attivabili con pochi clic, pensate su misura per ogni tipologia di viaggiatore, che siano coppie, famiglie, studenti, lavoratori in trasferta o nomadi digitali.

Tra tutte, esistono alcune coperture che si rivelano particolarmente utili in estate, a prescindere da durata, destinazione e frequenze di spostamento, ed è bene tenerle a mente quando si valuta una polizza.

Ad esempio, la copertura per spese mediche e assistenza sanitaria h24, in caso di infortuni, malori o ricoveri, rappresenta un aspetto cruciale, soprattutto in destinazioni extra UE, dove l’accesso alle cure può essere costoso o complicato.

Imaway, in questo senso, è tra i player del comparto assicurazione viaggio, che offre massimali elevati e possibilità di ottenere assistenza anche in lingua italiana, tutti elementi rassicuranti quando ci si sposta da casa.

Altre garanzie estive da non sottovalutare sono poi quelle relative alla protezione del bagaglio.

Può succedere, infatti, che tra coincidenze mancate, scali lunghi e aeroporti congestionati, il rischio di smarrimento o danneggiamento dei propri effetti personali si faccia più alto nei mesi di picco. Con Imaway, è possibile ricevere un rimborso anche per i beni di prima necessità, in caso di ritardo nella consegna del bagaglio, oltre alla copertura per oggetti personali e dispositivi elettronici.

Molto utile, ancora, soprattutto per chi pianifica vacanze a lungo termine, è anche la copertura annullamento.

Un’improvvisa malattia, la riformulazione del calendario ferie in ufficio o altri eventi documentabili possono rendere impossibile la partenza, mettendo a rischio l’intero investimento della vacanza. Attivare una polizza che includa questa clausola significa tutelare anche i soldi spesi in anticipo, senza dover affrontare l’ulteriore stress di una perdita economica.

Infine, in un’estate che si preannuncia ancora una volta molto calda e imprevedibile dal punto di vista climatico, è fondamentale valutare le coperture in caso di eventi atmosferici estremi, ritardi dovuti a scioperi o cancellazioni per motivi operativi delle compagnie.

Le polizze Imaway prevedono, dunque, una serie di tutele anche per queste situazioni, spesso trascurate, ma frequenti durante il periodo estivo.

In un periodo dell’anno in cui il turismo torna a crescere con forza, ma anche a mostrare tutta la sua fragilità nei confronti degli imprevisti, ecco che la scelta di una copertura assicurativa completa e ben costruita diventa un investimento valido più che una spesa superflua.