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Esercito, al via il concorso per 60 Tenenti a nomina diretta: opportunità per laureati

C’è tempo fino al 1° dicembre per candidarsi. Previste prove di efficienza fisica, scritta e valutazione titoli. Domande esclusivamente online tramite SPID o CIE. Ecco tutti i profili richiesti

Esercito, al via il concorso per 60 Tenenti a nomina diretta: opportunità per laureati

È ufficialmente aperto il bando per diventare Tenente a nomina diretta dell’Esercito. Il Comando Militare Esercito Abruzzo Molise, tramite la Sezione Pubblica Informazione e Comunicazione, annuncia il concorso pubblico per l’ammissione di 60 Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Esercito. L’opportunità è rivolta ai cittadini italiani, anche provenienti dalla vita civile, in possesso delle lauree magistrali o dei titoli equiparati espressamente indicati nel bando, consultabile sul portale dedicato (https://concorsi.difesa.it). C’è tempo fino al prossimo 1° dicembre per presentare la propria candidatura.

Per i profili sanitari e per quelli del Corpo degli Ingegneri relativi a ingegneria civile, sistemi edilizi, architettura e ingegneria per l’ambiente e il territorio è richiesta l’abilitazione professionale. Il limite ordinario di età è fissato al giorno del compimento del 35° anno, con limiti differenziati per le categorie militari indicate all’art. 3, fino al 40° anno per le categorie dell’Esercito. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

La selezione comprende prove di efficienza fisica, accertamenti sanitari e attitudinali, una prova scritta sulle materie del profilo prescelto e la valutazione dei titoli di merito. Non è prevista una prova orale. I vincitori saranno nominati Tenenti in servizio permanente e avviati a un corso applicativo di durata non superiore a un anno accademico, con obbligo di contrarre una ferma quinquennale. Per gli spostamenti durante le prove concorsuali i candidati potranno usufruire di una convenzione riservata (https://www.esercito.difesa.it/assets/allegati/126137/convenzione_fs_2026.pdf).

I 60 posti messi a disposizione sono suddivisi in quattro diverse aree di competenza. Dodici posti sono destinati all’Arma dei Trasporti e dei Materiali, per i laureati magistrali in relazioni internazionali, scienze dell’economia, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze per la cooperazione allo sviluppo, servizio sociale e politiche sociali, sociologia e ricerca sociale, e studi europei. Ventitré posti sono riservati al Corpo degli Ingegneri, così ripartiti: 10 per ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi o architettura e ingegneria edile-architettura; 2 per ingegneria meccanica; 2 per ingegneria per l’ambiente e il territorio; 2 per biologia; 1 per ciascuno dei seguenti ambiti: ingegneria aerospaziale e astronautica, ingegneria elettronica, ingegneria informatica/informatica/sicurezza informatica, scienze e tecnologie geologiche, fisica, ingegneria energetica e nucleare, ingegneria biomedica.

Tredici posti sono invece per il Corpo Sanitario, di cui 3 per medicina e chirurgia, 6 per medicina veterinaria e 4 per farmacia e farmacia industriale. Infine, dodici posti sono destinati al Corpo di Commissariato, di cui 9 per giurisprudenza e 3 per scienze dell’economia o scienze economico-aziendali.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso il portale concorsi.difesa.it, effettuando l'accesso tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Per ulteriori dettagli sul concorso è possibile consultare il bando ufficiale o interagire con Atena ed Ettore, i due avatar virtuali dell'Esercito.

Tags: Esercito concorso laureato Domanda Posizioni aperte Tenente Candidature prove

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