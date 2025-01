Accademia Navale di Livorno: c’è il concorso

Sono 180 i posti messi a concorso per l’ammissione alla 1^ classe dei Corsi normali dell’Accademia Navale di Livorno e 20, in particolare, quelli destinati al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera per l’anno accademico 2025 - 2026.

È un concorso rivolto a tutti i giovani che abbiano un’età compresa tra i 17 ed i 22 anni, non ancora compiuti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, e che desiderino intraprendere la carriera di Ufficiale.

COMUNICATO STAMPA La domanda di partecipazione al concorso potrà essere presentata direttamente sul portale online del Ministero della Difesa entro il 30.01.2025 al seguente link: https://www.guardiacostiera.gov.it/trasparenza/Pages/bandi-di-concorso.aspx .

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.marina.difesa.it nella sezione Concorsi e per guardare più da vicino di cosa si occupa il Corpo delle Capitanerie di porto