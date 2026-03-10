“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Elezioni parziali. Ieri alle urne 6mila pescaresi
Si vota fino alle 15 per il sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale di Pescara. Affluenza sotto il 50%
Sono complessivamente 13.956 gli elettori chiamati alle urne per il voto parziale di ieri 8 e oggo 9 marzo a Pescara dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato l’esito del 2024. Alle 12 hanno votato 1.944 elettori (13,93%) mentre alle ore 19 l’affluenza ha raggiunto il 37,46% (hanno votato 5.390 elettori). Il risultato di giornata, ieri, per quanto riguarda l’affluenza, è stato sotto il 50%: circa seimila pescaresi hanno votato alle elezioni parziali (43,94%). Seggi aperti fino alle 15, poi inizieranno gli scrutini. Il risultato sarà però decisivo anche per il futuro della Nuova Pescara, la città che dovrebbe nascere a partire dal primo gennaio 2027.