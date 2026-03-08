Elezioni parziali. Alle 19 affluenza al 37,46%

Sono complessivamente 13.956 gli elettori chiamati alle urne per il voto parziale di oggi 8 e domani 9 marzo a Pescara dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato l’esito del 2024. Alle 12 hanno votato 1.944 elettori (13,93%) mentre alle ore 19 l’affluenza ha raggiunto il 37,46% (hanno votato 5.390 elettori). Il risultato di queste elezioni parziali sarà però decisivo anche per il futuro della Nuova Pescara, la città che dovrebbe nascere a partire dal primo gennaio 2027.