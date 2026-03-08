Elezioni parziali. Alle 12 affluenza al 13,93%

Sono complessivamente 13.956 gli elettori chiamati alle urne per il voto parziale di oggi 8 e domani 9 marzo a Pescara dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato l’esito del 2024. Alle 12 hanno votato 1.944 elettori. Il risultato di queste elezioni parziali sarà però decisivo anche per il futuro della Nuova Pescara, la città che dovrebbe nascere a partire dal primo gennaio 2027.