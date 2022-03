'Election Day' il 12 giugno. In Abruzzo al volto 49 comuni

Il Consiglio dei ministri ha ufficializzato le date delle elezioni amministrative. Sarà il 12 giugno l'Election day, giorno in cui si svolgerà il primo turno delle elezioni comunali e il referendum sulla giustizia. Due settimane dopo, il 26 giugno, l’eventuale ballottaggio nei comuni sopra i 15mila abitanti. Lo ha reso noto oggi il Consiglio dei Ministri. In Abruzzo si voterà in 49 comuni, cinque in provincia di Pescara: Alanno, Brittoli, Scafa, Villa Celiera e per l'ultima volta a Spoltore, prima della fusione con Pescara e Montesilvano. Nell'aquilano: L'Aquila, Balsorano, Barrea, Campo di Giove, Caporciano, Civitella Alfedena, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Montereale, Morino, Pescasseroli, Prata D'Ansidonia, Pratola Peligna, Sant'Eusanio Forconese, Scoppito, Villavallelonga. Quattro in provincia di Teramo: Crognaleto, Martinsicuro, Tortoreto, Valle Castellana) e 23 nel chietino: Arielli, Atessa, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Fallo, Fraine, Furci, Gamberale, Giuliano Teatino, Lettopalena, Montelapiano, Ortona, Pennadomo, Pennapiedimonte, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccascalegna, Roio del Sangro, Rosello, San Salvo, San Vito Chietino, Tollo, Torricella Peligna. I quesiti referendari riguardano nel dettaglio: riforma del Csm, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati, custodia cautelare e abolizione della legge Severino.