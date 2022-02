Economia: secondo InfoCamere e MovImprese bene il Pescarese

Pescara è la provincia abruzzese che nel 2021 ha registrato uno slancio di attività imprenditoriali superiore a quello di Chieti, Teramo e L'Aquila e di poco inferiore a quelli medi italiani. La fonte autorevole proviene da InfoCamere che con Movimprese ha pubblicato la natalità e la mortalità delle imprese italiane nel 2021. Rispetto all'anno precedente, in base ai dati della Camera di Commercio, Pescara ha registrato ha una buona crescita di imprese pari al 1,37%, poco meno dell'incremento nazionale del 1,42%. Le iscrizioni di nuove aziende sono risultate pari al 5,28% contro una media nazionale del 5,44%. La mortalità del 3,91% è risultata minore di quella nazionale del 4,02%. In Abruzzo nel complesso le imprese registrate sono dello 0,99% in più rispetto al 2020, le nuove iscrizioni di aziende sono state del 4,81% e la loro cessazione è stata del 3,82% rispetto all'anno precedente.