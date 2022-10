Donna uccisa in un vicolo, arrestato il figlio

Una donna di 69 anni è stata trovata morta in un vicolo di Bucchianico, in provincia di Chieti. I carabinieri hanno arrestato il figlio. Il corpo della vittima presentava numerose ferite da arma da taglio. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i fatti e il movente. Il delitto si è consumato in strada Cappellina San Camillo, nel centro storico del paese. Il figlio della donna, spiegano i giornali locali, è stato bloccato sul posto.