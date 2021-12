Donna scomparsa da Moscufo: si indaga per omicidio

Adesso si indaga per omicidio. É ufficialmente partita l’inchiesta della procura di Pescara sul caso di Giovina Mariano detta ‘Gioia’, la donna di 60 anni, ex dipendente del Comune di Pescara, scomparsa da Moscufo nel 2017. I cugini e l’associazione Penelope avevano lanciato appelli a “Chi l’ha visto?” con l’avvocato Nicodemo Gentile. Secondo quanto ricostruito se ne sarebbe andata la mattina dell’8 marzo senza portare niente con sé e senza dire nulla ai cugini che la amano tanto. Tra i misteri di questa vicenda anche un incidente stradale, vero o presunto, nel quale la donna sarebbe stata coinvolta ed anche un viaggio al nord, da amici o conoscenti, per cercare un nuovo lavoro. Adesso toccherà agli investigatori dare spiegazioni a questa storia piena di dubbi e domande ancora senza risposte.