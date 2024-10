Donna investita sulla Riviera: è in gravi condizioni

Ancora a un episodio bruttissimo che riguarda la nostra città. Una donna di 50 anni è stata investita da un’auto pirata sulla riviera nord e le sue condizioni sarebbero gravi. È stata trasportata in codice rosso in ospedale a Pescara. Il conducente del veicolo che ha investito la signora non si è fermato e sarebbe scappato. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, i Vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Partite le indagini e le ricerche dell’automobilista fuggito. Analizzate le telecamere di sicurezza per individuare la targa dell’auto.