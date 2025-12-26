Frase del giorno

26 Dic, 2025
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Donna ferita alla gola in via Tiziano

Donna ferita alla gola in via Tiziano

Ancora un bruttissimo episodio di violenza sul quale indaga la squadra mobile di Pescara

Donna ferita alla gola in via Tiziano

La donna ferita alla gola, nel pomeriggio della vigilia di Natale, e’ una commerciante pescarese madre di tre figli. Secondo un prima ricostruzione potrebbe essere stata vittima di un’aggressione al termine di un litigio avuto col marito dal quale stava separandosi. Sulla vicenda ora indaga la Squadra Mobile di Pescara mentre la ferita si trova ricoverata nel reparto di chirurgia dell’ospedale civile dove è arrivata accompagnata da un’ambulanza del 118. Non si conoscono ulteriori dettagli e non è escluso che nelle prossime ore vengano diffusi ulteriori particolari, oltre a provvedimenti di giustizia, a chiarimento di quanto accaduto.

Tags: donna ferita gola via tiziano pescara

Vedi anche

Altra notte di violenza a Pescara
Cronaca

Altra notte di violenza a Pescara

05 Giu, 2022
Donna ferita alla testa da una pistola acquistata tre giorni fa
Cronaca

Donna ferita alla testa da una pistola acquistata tre giorni fa

01 Nov, 2021
Orrenda rapina con violenza ai danni di un 80enne. Arrestata donna "cattivissima"
Cronaca

Orrenda rapina con violenza ai danni di un 80enne. Arrestata donna "cattivissima"

15 Feb, 2018
Pescara, 70enne investita vicino all'ospedale
Cronaca

Pescara, 70enne investita vicino all'ospedale

21 Dic, 2015
Momenti di terrore a Pescara Vecchia, donna aggredita e rapinata
Cronaca

Momenti di terrore a Pescara Vecchia, donna aggredita e rapinata

06 Ago, 2015
Pescarese arrestato per stalking. Alla moglie: «Ti taglio la gola»
Cronaca

Pescarese arrestato per stalking. Alla moglie: «Ti taglio la gola»

23 Ago, 2014
Anziana raggirata da finto tecnico gas
Cronaca

Anziana raggirata da finto tecnico gas

13 Lug, 2013
Bambina ferita in piazza
Cronaca

Bambina ferita in piazza

23 Apr, 2013
Ferita bimba alla Camosciara
Cronaca

Ferita bimba alla Camosciara

09 Lug, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661