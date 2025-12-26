Donna ferita alla gola in via Tiziano

La donna ferita alla gola, nel pomeriggio della vigilia di Natale, e’ una commerciante pescarese madre di tre figli. Secondo un prima ricostruzione potrebbe essere stata vittima di un’aggressione al termine di un litigio avuto col marito dal quale stava separandosi. Sulla vicenda ora indaga la Squadra Mobile di Pescara mentre la ferita si trova ricoverata nel reparto di chirurgia dell’ospedale civile dove è arrivata accompagnata da un’ambulanza del 118. Non si conoscono ulteriori dettagli e non è escluso che nelle prossime ore vengano diffusi ulteriori particolari, oltre a provvedimenti di giustizia, a chiarimento di quanto accaduto.