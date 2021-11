Donna ferita alla testa da una pistola acquistata tre giorni fa

Un nuovo episodio di cronaca nel sempre più violento Abruzzo. Una donna di Campli é stata trasportata in ospedale da una ambulanza del 118 in gravissime condizioni a seguito di un colpo di pistola alla testa.



Sul posto la Squadra Mobile di Teramo la quale accertava che la stessa era in prognosi riservata e presentava un politrauma con gravissimo trauma cranico con ferita e perdita di sostanza dovuto ad un colpo di arma da fuoco nella parte parietale destra della testa.

Dalle successive verifiche é emerso che alla donna, lo scorso agosto, era stata rilasciata una licenza di porto d’armi per uso sportivo e che la stessa, il 29.10.2021, aveva acquistato, presso un’armeria una pistola “semiautomatica” e 200 cartucce calibro 22, il tutto denunciato il 30.10.2021 alla stazione Carabinieri competente.

Nell’appartamento dove si é verificata l’esplosione la polizia scientifica ha effettuato un sopralluogo, tutti gli accertamenti tecnici scientifici richiesti dal caso, compreso lo “STUB”. Rinvenuta anche l’arma acquistata dalla donna, nonché, poco distante, il bossolo.

Gli elementi raccolti, compresa la posizione del bossolo, rinvenuto poco distante, fanno ragionevolmente allo stato escludere che l’accaduto sia riconducibile a fatti di violenza altrui.

La donna si trova ancora ricoverata in prognosi riservata.

