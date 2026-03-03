Frase del giorno

03 Mar, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Domenica e lunedì le comunali "parziali" di Pescara

Domenica e lunedì le comunali "parziali" di Pescara

Si vota in 23 seggi per confermare o ribaltare il voto di giugno 2024. Tutti i particolari nell'articolo

Domenica e lunedì le comunali "parziali" di Pescara

A Pescara cresce l'attesa per le elezioni comunali parziali fissate per domenica 8 e lunedì 9 marzo 2026, nelle quali verranno coinvolte 23 sezioni su 170 del territorio comunale ovverocirca 14mila elettori. Queste consultazioni derivano da irregolarità emerse nelle amministrative del 2024, annullate dal Consiglio di Stato per schede extra e errori non emendabili in alcune sezioni.

Il TAR Abruzzo aveva inizialmente disposto il voto in 27 sezioni, ridotto a 23 dal Consiglio di Stato con sentenza del 13 gennaio 2026. Circa 14mila elettori, inclusi stranieri e residenti all'estero, sono chiamati alle urne per rinnovare sindaco e consiglio comunale, con Carlo Masci (centrodestra, in carica) che difende un margine stretto di 584 voti sul rivale Carlo Costantini (centrosinistra civico). Un eventuale ballottaggio si terrà il 22-23 marzo su tutto il territorio cittadino.

I principali contendenti restano Masci (Forza Italia, coalizione centrodestra al 51%) e Costantini (34%), seguiti da Domenico Pettinari (civico, 15%) e Gianluca Fusilli (Italia Viva, 1-2%). Forza Italia guida nei consensi (21%), seguita da Fratelli d'Italia (15%), mentre il centrosinistra punta su PD (19,5%) e liste collegate.

Queste parziali potrebbero confermare o ribaltare la vittoria di Masci del 2024 (50,95%), influenzando l'amministrazione fino alla possibile fusione in Nuova Pescara nel 2027.

Il Comune ha diffuso avvisi per 13.973 elettori, inclusi oltre 300 diciottenni, enfatizzando l'importanza della partecipazione.

Tags: Comunali domenica lunedì pescara seggi

Vedi anche

Elezioni comunali in Abruzzo: si vota domenica 25 e lunedì 26
Attualità

Elezioni comunali in Abruzzo: si vota domenica 25 e lunedì 26

18 Mag, 2025
Elezioni comunali 2023 nel Pescarese, con un occhio alla ‘vecchia’ Pescara
Politica

Elezioni comunali 2023 nel Pescarese, con un occhio alla ‘vecchia’ Pescara

30 Mar, 2023
Pescara: lunedì riapriranno scuole, parchi e impianti sportivi, domani le golene.
Attualità

Pescara: lunedì riapriranno scuole, parchi e impianti sportivi, domani le golene.

20 Gen, 2017
Si vota in quattro comuni abruzzesi. Seggi aperti dalle ore 7 alle 23
Politica

Si vota in quattro comuni abruzzesi. Seggi aperti dalle ore 7 alle 23

19 Giu, 2016
Via il sipario del Pescara International Arts Festival, lunedì c'è Urso
Eventi

Via il sipario del Pescara International Arts Festival, lunedì c'è Urso

04 Lug, 2015
Comunali Pescara. I dati ufficiali dei candidati "democrat "
Politica

Comunali Pescara. I dati ufficiali dei candidati "democrat "

27 Mag, 2014
Elezioni Israele. Seggi pari
Politica

Elezioni Israele. Seggi pari

24 Gen, 2013
Primarie. I seggi aperti
Politica

Primarie. I seggi aperti

28 Dic, 2012
Diretta web dai seggi
Attualità

Diretta web dai seggi

21 Mag, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661