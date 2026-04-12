Domani uffici postali aperti a Pescara e Montesilvano

In vista della sospensione dell’erogazione idrica in 19 comuni della provincia di Pescara, prevista con inizio a partire dalle ore 06:00 del 13 aprile fino al progressivo ripristino nel corso del 14 aprile, Poste Italiane ha previsto una serie di soluzioni utili a garantire per quanto possibile la continuità di servizio.

Nella giornata del 13 aprile, degli 80 uffici postali della provincia di Pescara saranno 48 quelli impattati dall’interruzione del servizio idrico. Di questi, grazie alle misure straordinarie che l’Azienda sta già predisponendo, 21 uffici postali resteranno regolarmente aperti e27 dovranno necessariamente interrompere la consueta operatività.In tutti i comuni interessati garantita la continuità del servizio di recapito di pacchi e corrispondenza, così come saranno regolarmente in funzione per i prelievi e tutte le operazioni disponibili tutti gli ATM Postamat.

A Pescara. In particolare, nel Comune di Pescara resteranno regolarmente operativi secondo i consueti orari dalle 8.20 alle 19.05 l’ufficio postale di Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele II) e quello di San Silvestro dalle 8.20 alle 13.35.

Poste Italiane, inoltre, garantirà l’apertura mattutina dalle 8.20 alle 13.35 degli uffici postali di Pescara 1 (via Monti), Pescara 2 (via Carducci), Pescara 3 (via Luisa D’Annunzio) e Pescara 5 (via Passolanciano) e l’apertura pomeridiana dalle 14.00 alle 19.05 degli uffici postali di Pescara 4 (via Cavour), Pescara 7 (via TiburtinaValeria) e Pescara 8 (via Verrotti).

Non potranno invece essere disponibili le sedi di Pescara 6 (via Nazionale Adriatica Nord), Pescara 9 (via De Amicis), Pescara 10(via Tirino), Pescara 11 (via Monte Faito), Pescara 12 (via Di Sotto) e Fontanelle.

A Montesilvano. Nel Comune di Montesilvano garantita l’apertura dalle 8.20 alle 19.05 per l’ufficio postale di Montesilvano Spiaggia 1(via Palmiro Togliatti) e dalle 8.20 alle 13.35 per la sede di Montesilvano Spiaggia 2 (corso Umberto I, 410), mentre non saranno operativi gli uffici postali di Montesilvano (piazza Umberto I) e Montesilvano Spiaggia (corso Umberto I, 34).

Negli altri comuni. Gli uffici postali che resteranno chiusi negli altri comuni del Pescarese impattati dalla sospensione del servizio idrico sono i seguenti: Alanno (piazza del Forno), Bolognano, Bussi sulTirino, Caprara d’Abruzzo, Castiglione a Casauria, Cerratina, CittàSant’Angelo 1 (via Cilli), Manoppello, Musellaro, Piano d’Orta, Ripacorbaria, Rosciano, Spoltore, Turrivalignani, Vallemare diCepagatti, Villa Cipresso, Villa Oliveti, Villa San Giovanni e Villanova.

Poste Italiane comunicherà nelle prossime ore, tramite appositi avvisi affissi all’esterno degli uffici postali, le misure temporanee adottate per tutte le sedi impattare dall’interruzione idrica.

A partire da martedì 14 aprile, salvo imprevisti legati alla contingenza e opportunamente comunicati tramite avvisi, tutti gli uffici postali della provincia saranno aperti secondo il consueto orario.

Poste Italiane ricorda che sono comunque sempre disponibili anche tutti i canali complementari come l’app “Poste Italiane” e il sito poste.it, con i quali è possibile accedere “da remoto” a molti dei servizi tradizionalmente erogati a sportello, come ad esempio pagare varie tipologie di bollettini postali (compreso MAV, pagoPA, multe automobilistiche e pagamento bollo auto e moto bollettini), monitorare spedizioni di corrispondenza e pacchi, inviare raccomandate e telegrammi, effettuare pagamenti e bonifici, monitorare le proprie spese, trasferire denaro.

Una ulteriore alternativa è la possibilità di usufruire della rete “Punto Poste e PuntoLis” ovvero di una molteplicità di esercizi come, ad esempio, le tabaccherie presso le quali è possibile effettuare il pagamento dei bollettini di conto corrente postale e pagoPA, la ricarica di carte prepagate Postepay e la spedizione e il ritiro dei pacchi. Per conoscere i “Punto Poste e PuntoLis” più vicini sul territorio è possibile consultare il sito poste.it.