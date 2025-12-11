Frase del giorno

11 Dic, 2025
  1. Home
  2. Attualità
  3. Domani sciopero generale dei lavoratori e lavoratrici

Domani sciopero generale dei lavoratori e lavoratrici

La protesta organizzata dalla Cgil contro la manovra finanziaria del governo Meloni. Stop a treni, scuole e sanità

Domani sciopero generale dei lavoratori e lavoratrici

Domani, 12 dicembre 2025, c’è lo sciopero generale dei lavoratori e lavoratrici italiane. A rischio anche i servizi pubblici essenziali all’interno dei treni, scuole e ospedali per la protesta organizzata dalla Cgil contro la manovra finanziaria del governo Meloni.


“Come in tutta Italia Rifondazione Comunista domani venerdì 12 dicembre sarà in piazza in Abruzzo a L'Aquila a sostenere lo sciopero generale indetto dalla CGIL.mLa mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici contro la manovra finanziaria del governo di destra è giusta e necessaria. Noi ci saremo con l'obbiettivo esplicito di mettere assieme tutte le forze che manifestano contro una legge finanziaria che da un lato ribadisce le politiche di austerità europee e dall'altro apre la strada al riarmo e all'economia di guerra. La logica del governo è di premere quanto più possibile sulle fasce popolari. Povertà assoluta e relativa crescono e cresceranno ancora tenendo in ostaggio una quota crescente di lavoratori e lavoratrici È cresciuta la pressione fiscale sui ceti popolari rimangono inviolati gli extra profitti delle banche e le rendite. Lottiamo per forti aumenti dei salari e per il salario minimo di almeno 10 euro l'ora; per l'abrogazione legge Fornero; per l'indicizzazione automatica dei salari e delle pensioni; l'introduzione in caso di gravi e accertate responsabilità del reato di omicidio sul lavoro, per investimenti per la scuola, i servizi per l'infanzia, la sanità, i trasporti; per il risanamento del territorio per porre fine al suo sfruttamento, per investimenti per il diritto alla casa. Scioperiamo e scendiamo in piazza perchè serve una risposta forte da tutte le fasce popolari colpite dalla manovra finanziaria”, questa è l’opinione di Viola Arcuri e Corrado Di Sante, co-segretari regionali PRC-SE Abruzzo

Tags: Sciopero 12 dicembre scuole treni sanita manovra cgil meloni finanziaria

Vedi anche

Sciopero generale contro la manovra economica
Cronaca

Sciopero generale contro la manovra economica

29 Nov, 2024
Venerdì sciopero generale
Società

Venerdì sciopero generale

26 Nov, 2024
Sanità Privata in sciopero: “Stop all'Indifferenza. Rispetto per i lavoratori"
Attualità

Sanità Privata in sciopero: “Stop all'Indifferenza. Rispetto per i lavoratori"

19 Set, 2024
Sciopero dell’immondizia: il personale di Ambiente incrocia le dita
Attualità

Sciopero dell’immondizia: il personale di Ambiente incrocia le dita

17 Nov, 2023
Trasporto locale: confermato lo sciopero di venerdì 15 settembre
Attualità

Trasporto locale: confermato lo sciopero di venerdì 15 settembre

13 Set, 2017
Sciopero dei treni: sono a rischio i collegamenti regionali
Cronaca

Sciopero dei treni: sono a rischio i collegamenti regionali

28 Set, 2016
Sanità, Cgil: “Ora la Regione metta fine alla politica dei due tempi”
Salute

Sanità, Cgil: “Ora la Regione metta fine alla politica dei due tempi”

17 Set, 2016
Sciopero nazionale del personale di Trenitalia: per 24 ore servizi di trasporto al minimo
Attualità

Sciopero nazionale del personale di Trenitalia: per 24 ore servizi di trasporto al minimo

23 Giu, 2016
Abruzzo. Lunedì 1° dicembre c'è lo sciopero del pubblico impiego
Attualità

Abruzzo. Lunedì 1° dicembre c'è lo sciopero del pubblico impiego

29 Nov, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661