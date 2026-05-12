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Domani all’Emiciclo il Consiglio regionale d’Abruzzo

All’ordine del giorno interpellanze sulla gestione del personale nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti. I dettagli nell’articolo

Domani all’Emiciclo il Consiglio regionale d’Abruzzo

Il Consiglio regionale dell’Abruzzo torna a riunirsi martedì 12 maggio, alle ore 15, presso l’Aula “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila. La convocazione, firmata dal presidente Lorenzo Sospiri, prevede un fitto ordine del giorno che spazia dall'attività ispettiva a rilevanti provvedimenti amministrativi e nomine istituzionali. L’apertura dei lavori sarà dedicata alle interpellanze, con un focus sulla nuova disciplina di gestione del personale nella ASL 02, presentata dal consigliere Francesco Taglieri (M5S), e sulle criticità legate all’interruzione prolungata della viabilità di accesso al comprensorio sciistico della Maielletta, sollevate dal consigliere Antonio Di Marco (PD). L’Assemblea esaminerà, inoltre, lo stato di attuazione della risoluzione relativa all’estensione delle agevolazioni di viaggio sui mezzi TUA per il personale dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto, su istanza del consigliere Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme). Seguirà il dibattito sull'attuazione della legge regionale n. 25/2025 riguardo alla fusione tra ARAP e Consorzio industriale Chieti-Pescara, documento a firma dei consiglieri PD, Silvio Paolucci e Antonio Di Marco, mentre il consigliere Antonio Blasioli (PD), relazionerà sullo stato degli interventi finanziati con fondi PINQuA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare)/PNRR per analizzare il rischio di perdita delle risorse assegnate alla Regione.  Sul fronte amministrativo, l'Aula sarà chiamata a esprimersi sulla variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Scoppito per la frazione di Vigliano e sull'approvazione del Rendiconto della gestione 2025 del Consiglio regionale. In chiusura di seduta, i consiglieri valuteranno la richiesta di proroga della Commissione speciale per lo Statuto e la legge elettorale, prima di procedere all'elezione del Garante regionale per i diritti degli animali

Tags: L’Aquila consiglio regionale ordine del giorno emiciclio interpellanza

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