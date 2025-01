Domani a Giulianova proclamato il lutto cittadino

In seguito alla scomparsa del Presidente emerito del Consiglio Comunale Paolo Vasanella, il Sindaco di Giulianova Jwan Costantini ha firmato questa mattina un’ordinanza in cui è proclamato il lutto cittadino nella giornata di domani, 9 gennaio, in concomitanza con la celebrazione delle esequie, che si terranno alle 15:00 nella chiesa di San Pietro Apostolo.



Il lutto cittadino, proclamato quale segno di cordoglio e di sentita partecipazione al dolore dei familiari, prevede la sospensione di ogni manifestazione pubblica eventualmente in programma e l’esposizione a mezz’asta delle bandiere negli edifici pubblici.

“Con profondo cordoglio apprendo della scomparsa di Paolo Vasanella, un uomo di grande spessore politico, schietto e leale, che ha segnato la storia della politica di Giulianova e dato un contributo determinante alla crescita di Fratelli d'Italia in Abruzzo." Così il senatore aquilano di FdI Guido Liris ricorda Paolo Vasanella. "Qualche settimana fa ho avuto il privilegio di confrontarmi con lui e di scambiare idee: è stato un momento di grande arricchimento umano e politico, che ha confermato ancora una volta la profondità della sua visione e la sua inesauribile passione per la politica. La sua dedizione, aggiunge Liris - il suo impegno e la sua capacità di essere un punto di riferimento per la comunità resteranno un esempio indelebile. La politica abruzzese perde oggi una figura straordinaria, che ha saputo rappresentare con forza e dignità i valori in cui credeva. In questo momento di dolore, desidero esprimere la mia vicinanza alla sua comunità politica e rivolgere le più sentite condoglianze alla sua famiglia. La memoria di Paolo Vasanella resterà viva nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui." Questa la nota del senatore Guido Liris