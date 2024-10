Dolore a Francavilla per la scomparsa di Raffaele Paolini a soli 49 anni

Un grave lutto ha scosso Francavilla al Mare. Questa mattina è venuto a mancare a soli 49 anni Raffaele Paolini,“Balena” per tutti i francavillesi, storico dirigente sportivo di Ortona, Villa 2015 e Francavilla 1927.Originario di Pescara, lascia la moglie Costanza, la figlia Sara, la mamma Franca, il papà Luciano e i fratelli Fabrizio e Francesco.

Il sindaco di Francavilla, Luisa Russo, ha espresso, tutto il suo dispiacere in un post: “Il mio dolore è immenso, visto il rapporto di amicizia che ci lega da tantissimi anni, ma lo è altrettanto per i tanti Francavillesi che con lui hanno condiviso molti progetti per la città, soprattutto legati al mondo del calcio”.

Parole di profondo cordoglio e dolore sono state espresse anche dalla società Francavilla 1927. Questo il pensiero del responsabile tecnico Edmondo Farias: “Un ricordo della società e in modo particolare mio per Raffaele. Un amico di infanzia. Un ragazzo che amava il calcio e i ragazzi. Un grande tifoso del Francavilla. Ciao Raffa. La vita oltre la vita. Sarai sempre con noi.”

Anche il Tikitaka Futsal si è unito al cordoglio della comunità per la scomparsa di Raffaele: “un protagonista dello sport e del calcio francavillese e grande amico del Tikitaka”.

Domani, giovedì 10 ottobre, alle 15.30 ci sarà l'ultimo saluto nella chiesa di Santa Liberata