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Dissesto idrogeologico, 47 milioni per la sicurezza dei fiumi abruzzesi

La Giunta regionale finanzia quattro interventi strategici lungo le principali aste fluviali. D’Annuntiis: “Opere attese da tempo per comunità più resilienti”

Dissesto idrogeologico, 47 milioni per la sicurezza dei fiumi abruzzesi

Prosegue la strategia strutturale della Giunta regionale per il contrasto del dissesto idrogeologico, con particolare attenzione alla prevenzione del rischio alluvioni lungo le principali aste fluviali del territorio. Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D’Annuntiis.

“La sinergica attività condotta tra gli uffici regionali e le strutture dell’Autorità del bacino distrettuale dell'Appennino Centrale – spiega D’Annuntiis – ha individuato interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico di vaste aree del territorio, per complessivi 47 milioni di euro, finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con Deliberazione CIPESS”.

Le risorse stanziate consentiranno di realizzare opere strategiche di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico in ampie aree particolarmente vulnerabili del territorio abruzzese, a tutela dei cittadini, delle infrastrutture e delle attività produttive. Gli interventi hanno già acquisito il parere da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, passaggio fondamentale per garantirne la coerenza con gli obiettivi prefissati nel Piano di Assetto Idrogeologico idraulico (PAI) di recente approvato dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità. L’avanzato livello progettuale delle opere programmate consentirà l’avvio immediato delle attività propedeutiche all’apertura dei relativi cantieri.

Gli interventi programmati e finanziati sono quattro: l’intervento di riduzione del rischio idraulico nel bacino idrografico dei fiumi Fino-Tavo-Saline – Fiume Saline lotto 2, per 10.190.000 euro; l’intervento di messa in sicurezza idraulica della città di L’Aquila, con realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Aterno, per 18.250.000 euro; il completamento degli interventi di mitigazione sul fiume Foro alla confluenza con il torrente Dendalo – contrada Foro – 2° lotto, per 10.500.000 euro; e infine l’intervento di sistemazione idraulica del fiume Tronto dalla SS 16 alla foce, per 8.250.000 euro.

“Con questo programma di investimenti da 47 milioni di euro – conclude l’assessore – interveniamo concretamente su alcune delle principali criticità del territorio regionale, finanziando opere attese da tempo e rafforzando la prevenzione del rischio idrogeologico. Gli interventi interesseranno diversi comprensori dell’Abruzzo e contribuiranno a rendere le nostre comunità più sicure e resilienti di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici, tutelando al contempo l’ambiente e sostenendo lo sviluppo sostenibile dei territori”.

Tags: Dissesto idrogeologico Fiumi Abruzzo Saline Aterno Foro Tavo

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