Disservizi al sistema CUP della ASL di Pescara. "Si informa la cittadinanza che, nella giornata di oggi e sino a nuova comunicazione, problemi tecnici imprevedibili legati al database Oracle hanno causato il blocco delle attività dei CUP aziendali e del CUP online della ASL di Pescara – prenotazioni, pagamenti e regolarizzazione di impegnative, disdette e spostamenti. Le attività di verifica e ripristino sono già in corso, con il massimo impegno per risolvere il disservizio nel più breve tempo possibile". E' quanto si legge nella nota inviata dall'ufficio stampa dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara.



La ASL di Pescara si scusa per il disagio arrecato e invita l’utenza a rinviare l’accesso ai servizi CUP sino a nuova comunicazione