Disponbile il primo inedito della cantante pescarese Chiara Apostumo

Finalmente è arrivato il primo inedito di Chiara Apostumo: "7 di sera". La giovane cantante pescarese ha pubblicato il suo primo brano. "Per tanto tempo ho tenuto questa canzone nascosta tra le mie insicurezze, poi ho deciso di farmi un regalo" ha affermato candidamente alla nostra redazione.

La canzone parla di un amore distratto, non vissuto a pieno e vuole essere quasi un invito invece alla ricerca di relazioni autentiche ed arricchenti. "In realtà non c’è un preciso momento in cui ho avuto ispirazione per scriverlo -dice Chiara- quando però mi siedo al pianoforte mi immergo nei miei pensieri e creo storie da raccontare.

Sono stata aiutata nella produzione della copertina da Lorenza Sassone, mia coetanea, che ha scattato e post-prodotto le foto e nell’arrangiamento da uno studio di registrazione di Pescara".

Testo e musica invece sono tutte della Apostumo che si è avvicinata al canto e alla musica quando frequentava la scuola elementare. Il tutto è nato per caso, partecipando al coro della scuola. "Poi pian piano ho iniziato a studiare, cimentandomi anche nel musical ed intraprendendo un percorso professionale presso l’accademia internazionale della voce, diretta da Alessandra De Luca, che mi ha permesso di acquisire la certificazione di “vocal power student”, oltre che di vivere tante esperienze bellissime". Infine la 23enne ricorda la sua esperienza più bella: "Durante il mio perso ho cantato in diverse orchestre. Sicuramente le trasferte fatte con l'orchestra giovanile Amadeus sono le più significative". Questo il video che vi invitiamo ad ascoltare e che potrete scaricare su Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon, Pandora e Deezer.