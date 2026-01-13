Frase del giorno

13 Gen, 2026
Diciassettenne arrestato con 2 chili di hashish e marijuana

Il ragazzo è stato bloccato in macchina insieme ad altri tre giovani. In casa a Lanciano ne aveva ancora

Diciassettenne arrestato con 2 chili di hashish e marijuana

Ancora un minorenne nei pasticci per un reato legato al consumo degli stupefacenti. Stavolta sono stati gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Volante del Commissariato di Lanciano ad avere arrestato un ragazzo di 17 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di 2 kg di hashish ed 1 kg di marijuana.

I fatti. Nel tardo pomeriggio di ieri, nel corso di un posto di controllo di polizia, l’equipaggio della Volante procedeva a fermare un’utilitaria con a bordo tre giovani. I poliziotti venivano insospettiti dal comportamento nervoso degli occupanti tanto che, da un controllo più approfondito, venivano rinvenuti addosso al conducente ed al passeggero maggiorenne piccoli quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana; mentre nel bagagliaio veniva rivenuto un borsone di proprietà del minore con all’interno 2 kg di hashish e marijuana. Da una successiva perquisizione presso l’abitazione del minore, veniva rinvenuto un ulteriore chilogrammo di marijuana.

Pertanto, il minore veniva tratto in arresto e messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila e ristretto presso il Centro di Prima Accoglienza per Minori; mentre i due giovani maggiorenni venivano segnalati, per possesso di sostanza stupefacente per uso personale, alla Prefettura di Chieti.

