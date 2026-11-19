Un pacchetto articolato di provvedimenti, tra leggi di iniziativa consiliare, riconoscimenti istituzionali e stanziamenti per oltre 20 milioni di euro complessivi. È quanto emerge dall'ultima seduta del Consiglio regionale d'Abruzzo, tenutasi il 17 novembre, che ha visto l'approvazione di misure destinate a settori diversi: dalla cultura all'agricoltura, dalla sanità al turismo, passando per il sociale, la formazione e la tutela del territorio.

Tra i provvedimenti di maggiore rilievo simbolico, spiccano quelli dedicati alla città di Sulmona. All'unanimità è stata approvata la legge "Disposizioni per la valorizzazione della tradizione confettiera – Sulmona Città dei Confetti d'Abruzzo" (a firma Scoccia), che attribuisce un riconoscimento istituzionale alla tradizione confettiera sulmonese quale patrimonio storico, culturale, produttivo ed economico di interesse regionale. Particolare rilievo assume il sostegno al percorso finalizzato al riconoscimento della tradizione confettiera quale patrimonio culturale immateriale UNESCO, nonché il supporto alla registrazione del "Confetto di Sulmona" quale Indicazione Geografica Protetta (IGP).

Sempre all'unanimità è stata approvata anche la legge che istituzionalizza la Giostra Cavalleresca di Sulmona quale manifestazione storica di interesse regionale (firma di Scoccia, Verrecchia, Rossi Maria Assunta e La Porta). Il provvedimento riconosce ufficialmente la manifestazione quale patrimonio culturale immateriale regionale e ne inserisce la valorizzazione tra gli obiettivi della programmazione regionale, attraverso l'approvazione di un Programma regionale annuale volto a sostenere attività promozionali, campagne di comunicazione, iniziative culturali e formative, rapporti con altre manifestazioni storiche nazionali ed europee e progetti educativi destinati alle istituzioni scolastiche. Prevista l'istituzione di un Fondo regionale dedicato, con una dotazione iniziale per l'anno 2026 pari a 50mila euro, e la promozione dell'inserimento stabile della Giostra nelle strategie di promozione turistica della Regione.

Approvate anche le modifiche alla legge regionale 34/2006 sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei (di iniziativa del consigliere Lugini), che introducono una nuova disciplina del contributo annuale, differenziato a seconda che il raccoglitore sia residente nella Regione (30 euro); residente fuori Regione (100 euro) o residente fuori Regione ma proprietario di terreni o fabbricati nel territorio di un Comune abruzzese, a condizione che la raccolta avvenga unicamente nel Comune in cui è situato l'immobile di proprietà (30 euro).

All'unanimità è stata votata la legge sull'istituzione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività dell'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa della rete di emergenza-urgenza (Taglieri). La norma promuove percorsi formativi per chi svolge attività di soccorso sanitario pre-ospedaliero, conduzione di mezzi di soccorso e supporto tecnico-operativo nelle centrali operative, nel pieno rispetto delle competenze statali in materia di professioni e senza dar vita a nuove figure professionali.

Via libera all'unanimità anche alla legge per la promozione della medicina integrata e la disciplina delle medicine complementari (Mannetti, Gatti e Lugini), che garantisce il principio della libertà di scelta terapeutica consapevole del paziente e la libertà di cura del professionista sanitario. Riconosciute, nell'ambito delle competenze regionali, l'agopuntura, la fitoterapia e l'omeopatia (suddivisa nei sottoelenchi omeopatia, omotossicologia, antroposofia).

Con voto unanime dei presenti è stata approvata la legge in materia di concessioni balneari per finalità turistico-ricreative (a firma di Sospiri, Lugini, Di Matteo, Mannetti, D'Amario, D'Incecco, Maria Assunta Rossi). La norma definisce l'esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni, in coerenza con i principi europei che impongono il ricorso a gara nei soli casi di scarsità delle risorse naturali o di interesse transfrontaliero certo. La Regione procederà alla rilevazione della sussistenza della scarsità della risorsa nelle aree marittime, lacuali e fluviali, tenendo conto della disponibilità dell'area, delle condizioni di accessibilità, delle caratteristiche naturali e geomorfologiche, delle esigenze di tutela ambientale e delle destinazioni d'uso. In caso di non sussistenza della scarsità, i Comuni potranno prorogare le concessioni in essere per sei anni o per una durata maggiore tale da garantire l'ammortamento degli investimenti. Al momento del voto, le opposizioni hanno abbandonato l'Aula.

Approvato anche il Piano strategico regionale del Turismo 2026-2028, strumento di indirizzo, programmazione e coordinamento per lo sviluppo sostenibile e competitivo del sistema turistico regionale, elaborato in coerenza con il Piano Strategico Nazionale del Turismo e con i Programmi Operativi FESR e FSE+. Il provvedimento ha avuto il voto favorevole della maggioranza e l'astensione delle opposizioni.

Approvata a maggioranza (voto contrario del M5S, astensione di Pietrucci, Pavone e Cavallari) la norma che riconosce la legittimità del debito fuori bilancio per il pagamento della quota associativa all'AICCRE per il 2025. Nel testo sono stati inseriti emendamenti che prevedono la valorizzazione del ruolo dell'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale e il riconoscimento di un debito fuori bilancio per un intervento di somma urgenza sul torrente Dendalo e sul fiume Foro (circa 477mila euro).

Previsti, inoltre, contributi in materia culturale: la quota associativa 2026 al Teatro Stabile d'Abruzzo (14.318,56 euro), la digitalizzazione del patrimonio librario da parte di Abruzzo Progetti (42mila euro) e il "Progetto scuola" del Teatro Stabile d'Abruzzo (8mila euro). Varati interventi per l'inclusione sociale destinati agli Ambiti distrettuali di Manoppello (10mila euro), Peligno (40mila euro) e Frentano (40mila euro); sostegno alle famiglie con malati oncologici (40mila euro); Centri per uomini autori di violenza – Cuav (64mila euro); Rurabilandia aps (15mila euro); Caregiver day (40mila euro); Associazione Genitori Bambini Emopatici Pescara (10mila euro); Fondazione "Oltre le parole ets" (10mila euro); Fondazione Anffas Pescara "La Gabianella ets" (10mila euro); Associazione "L'Aquila che rinasce ets" (15mila euro).

Ulteriori provvedimenti riguardano il completamento e la messa in sicurezza dell'Istituto comprensivo di Atri (100mila euro), l'Istituto Acciaiuoli-Einaudi di Ortona (30.977,98 euro) per corsi di formazione nautica e l'Istituto comprensivo di Pescara 1 per il contrasto alla dispersione scolastica (15mila euro).

Nella sessione serale è stata approvata la legge che riconosce la legittimità del debito fuori bilancio a favore di ITACA per la quota associativa 2025. Integrato il quadro degli interventi in favore di Saga, concessionaria della gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo, per consentire ulteriori operazioni di rafforzamento patrimoniale attraverso la partecipazione della Regione a un aumento di capitale: per il 2026 sono previsti oneri aggiuntivi pari a 3 milioni 203mila 580 euro. Prorogata di ulteriori 3 mesi la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti dalla Giunta regionale.

Per la difesa dal rischio valanghe del comprensorio sciistico dei Prati di Tivo sono stati stanziati 360mila euro per ciascuna annualità del triennio 2026-2028. Per la gestione del complesso "Le Naiadi" di Pescara (primo semestre 2027) sono previsti 500mila euro da destinare a Fira, nelle more della definitiva entrata in vigore di Abruzzo Sport e Benessere. Stanziati 200mila euro per il sostegno alla marineria pescarese per i disagi dovuti all'insabbiamento del porto canale, e disposto un incremento di 410mila euro per l'attività di AreaCom. Altri 350mila euro sono destinati ai danni da fauna selvatica.

Previsto un contributo straordinario di 30mila euro per le strutture teatrali di Vasto, San Salvo, Lanciano, Atri, Sulmona, Avezzano e Tagliacozzo (per complessivi 210mila euro), 30mila euro per l'Unione nazionale Pro Loco d'Italia (sezione Abruzzo) e interventi per il Teatro Marrucino (40mila euro), la Sinfonica abruzzese (175mila euro) e il Teatro Stabile d'Abruzzo (160mila euro).

Approvati altri stanziamenti per un ammontare di 11 milioni 710mila euro, tra cui: Assistenza Scolastica disabili (500mila euro); Caregiver minori (600mila euro); spese per Commissioni mediche (500mila euro); Fondo Unico Regionale per la Cultura (3 milioni di euro); Trasporto disabili (1 milione di euro); trasferimento ai Comuni per la manutenzione delle strade in occasione del Giro d'Italia (875mila euro); contributo a beneficio delle Comunità Montane soppresse (3 milioni 100mila euro); contributo al Comune di Caramanico (150mila euro); contributo straordinario all'ATER di Teramo per i mancati introiti dei canoni per inagibilità sismica (320mila euro); contributo al Comune di Oricola per la realizzazione di una postazione del 118 presso la Piana del Cavaliere (300mila euro). Ulteriori interventi a sostegno dell'associazionismo dilettantistico, delle Pro Loco e del volontariato sono stati iscritti in bilancio per 8 milioni 241mila 300 euro.

Approvata infine una risoluzione urgente del consigliere Verrecchia che impegna il Presidente della Giunta e la Giunta ad attivarsi con la massima urgenza per garantire un percorso regionale a sostegno dell'accesso e dell'impiego in ambito ospedaliero del medicinale daraxonrasib, denominato commercialmente Rasonque, per i pazienti assistiti dal Servizio sanitario regionale, nei casi e alle condizioni consentiti dalla normativa statale vigente, in attesa delle determinazioni AIFA in materia di prezzo e rimborsabilità. Gli altri punti all'ordine del giorno sono stati rinviati alla prossima seduta.