Un uomo di 45 anni, originario di Santo Domingo e residente a Sant'Eusanio del Sangro, è stato arrestato e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico con le accuse di stalking e violazione di domicilio aggravata dal danneggiamento ai danni della ex compagna, una connazionale di 45 anni.

Secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe sottoposto la donna a minacce e comportamenti persecutori protratti per mesi, arrivando anche a danneggiarle l'automobile.

Nell'ultimo episodio contestato, il 45enne sarebbe entrato nell'abitazione della donna durante la sua assenza, utilizzando le chiavi ancora in suo possesso. Una volta all'interno, avrebbe versato del liquido corrosivo sugli indumenti e danneggiato alcune scarpe. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza lo avrebbero ripreso mentre entrava nell'abitazione. La donna, al suo rientro, ha allertato la polizia, che ha acquisito gli indumenti per accertare la presenza dell'acido.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 45enne avrebbe inoltre inviato a un conoscente un video intimo della coppia, chiedendogli di pubblicarlo sui social qualora la donna non avesse ritirato la querela. Dopo l'ulteriore denuncia sono scattati gli accertamenti della Procura e della polizia di Lanciano, culminati nell'esecuzione della misura cautelare.

Ovviamente, anche per questa situazione da codice rosso, vale il principio della presunzione di innocenza finché non verrano accertate, in via definitiva, le responsabilità dei gravi reati di cui sopra.