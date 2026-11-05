Da Roccavivara parte la prima ordinanza europea sui diritti delle api

Un evento senza precedenti in Europa, e forse nel mondo, sta per accadere in uno dei borghi più piccoli del Molise. Il 28 novembre 2026, a Roccavivara, paese di appena 600 abitanti, i sindaci di diversi Comuni si riuniranno per firmare una dichiarazione d'intenti con cui si impegnano a portare nei rispettivi consigli comunali la prima ordinanza sui diritti delle api.

Non è ancora legge in nessun Comune d'Europa, ed è esattamente questo il punto: da un piccolo centro molisano parte un percorso che altri potranno copiare. Il testo dell'ordinanza è già stato scritto e pubblicato in tre lingue, ed è consultabile online insieme al programma della giornata. L'evento potrà essere seguito anche in modalità online per chi non potrà essere presente a Roccavivara.

Nella stessa giornata è prevista la presentazione del libro «Stiamo salvando le api sbagliate», un volume che affronta una questione centrale e spesso ignorata: in Europa stiamo proteggendo la specie sbagliata. Non l'ape da miele, ma le api selvatiche, le vere sentinelle della biodiversità e degli ecosistemi.

L'iniziativa è promossa da BuzzNature attraverso il portale dirittidelleapi.it, dove è possibile consultare il testo dell'ordinanza, il programma completo e iscriversi all'evento in circa trenta secondi. Per la stampa è previsto un accredito dedicato, sempre dalla stessa pagina, selezionando la voce "Stampa", necessario per la gestione dei posti e dell'accoglienza.

La redazione e l'organizzazione si rendono disponibili a fornire materiale, dati e interviste per chi volesse approfondire la notizia in vista dell'appuntamento.

Per informazioni e iscrizioni: https://dirittidelleapi.it/?s=pr-it