“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Da Roccavivara parte la prima ordinanza europea sui diritti delle api
Un paese di 600 abitanti in Molise riunisce i sindaci d'Italia: il 28 novembre la firma della dichiarazione d'intenti che porterà il testo nei consigli comunali. E si presenta il libro che riscrive le
Un evento senza precedenti in Europa, e forse nel mondo, sta per accadere in uno dei borghi più piccoli del Molise. Il 28 novembre 2026, a Roccavivara, paese di appena 600 abitanti, i sindaci di diversi Comuni si riuniranno per firmare una dichiarazione d'intenti con cui si impegnano a portare nei rispettivi consigli comunali la prima ordinanza sui diritti delle api.
Non è ancora legge in nessun Comune d'Europa, ed è esattamente questo il punto: da un piccolo centro molisano parte un percorso che altri potranno copiare. Il testo dell'ordinanza è già stato scritto e pubblicato in tre lingue, ed è consultabile online insieme al programma della giornata. L'evento potrà essere seguito anche in modalità online per chi non potrà essere presente a Roccavivara.
Nella stessa giornata è prevista la presentazione del libro «Stiamo salvando le api sbagliate», un volume che affronta una questione centrale e spesso ignorata: in Europa stiamo proteggendo la specie sbagliata. Non l'ape da miele, ma le api selvatiche, le vere sentinelle della biodiversità e degli ecosistemi.
L'iniziativa è promossa da BuzzNature attraverso il portale dirittidelleapi.it, dove è possibile consultare il testo dell'ordinanza, il programma completo e iscriversi all'evento in circa trenta secondi. Per la stampa è previsto un accredito dedicato, sempre dalla stessa pagina, selezionando la voce "Stampa", necessario per la gestione dei posti e dell'accoglienza.
La redazione e l'organizzazione si rendono disponibili a fornire materiale, dati e interviste per chi volesse approfondire la notizia in vista dell'appuntamento.
Per informazioni e iscrizioni: https://dirittidelleapi.it/?s=pr-it