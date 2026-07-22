Frase del giorno

22 Lug, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Da Avezzano nasce l’idea della “Quinta Provincia”

Da Avezzano nasce l’idea della “Quinta Provincia”

A lanciarla e’ il sindaco Di Pangrazio attraverso una lettera a tutti i primi cittadini delle aree interne d’Abruzzo

Da Avezzano nasce l’idea della “Quinta Provincia”

Il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, dopo aver presentato il progetto-pilota dellaQuinta Provinciaa livello europeo, spedendolo direttamente allindirizzo della Commissione Ue, scrive anche a tutti i primi cittadini delle aree interne dellAbruzzo, con lo scopo di coinvolgerli direttamente nella pianificazione della nuova strategia di sviluppo dei territori cosiddetti fragili.

 

Tante le tematiche che verranno affrontate e che, in parte, sono state già segnalate allinterno della progettazione inviata a Bruxelles nel mese di giugno scorso. Tutte le aree interne dellAbruzzo, se vogliono, possono ricomporsi e ricomprendersi in ununica identità collettiva, con una strategia condivisa. In primo luogo, - afferma il sindaco Giovanni Di Pangrazio - bisogna ripensare le politiche sanitarie delle aree interne, rendendo lofferta sanitaria più presente, con la telemedicina e le televisite. Dovrebbe essere riprogrammato, inoltre, anche un nuovo modello di welfare, integrato ma diffuso, che offra un servizio di raccordo tra tutti i territori. Torno a ripetere che le leggi, regionali, statali o europee, devono saper leggerele fragilità dei territori: nessuno si aspetta la bacchetta magica, ma bisogna cambiare modo e metodo di lavoro per quel che riguarda lapproccio alle politiche delle aree interne: su una Regione come lAbruzzo, ad esempio, non si può lavorare con squadra e compasso per finanziamenti, aiuti e risorse, creando, a volte, dei paradossi e dei disequilibri che vanno a danneggiare ancora di più borghi e paesi. Nemmeno, infine, è più pensabile che i sindaci continuino ad elemosinareattenzioni e fondi per le loro comunità, viste anche le difficoltà di bilancio che hanno i piccoli Comuni e i Comuni montani. In questa logica, si inserisce la lettera del sindaco di Avezzano, che contiene un chiaro invito a partecipare ad unassemblea aperta a tutti i territori, che verrà organizzata in autunno.

 

Riteniamo - conclude il sindaco - che le aree interne abruzzesi debbano essere considerate come un ecosistema autonomo, con strategie e soluzioni proprie. La proposta della Quinta Provincia, che nasce da una suggestione, punta a ribaltare proprio i rapporti finora vigenti ed esistenti tra centri e periferie: è unentità trasversale rispetto agli attuali confini amministrativi delle province: un primo sasso gettato nello stagno di una progettualità tutta nuova.

Tags: Quinta provincia abruzzo di Pangrazio avezzano ultime notizie

Vedi anche

I nomi di tutti i Sindaci eletti in Abruzzo
Politica

I nomi di tutti i Sindaci eletti in Abruzzo

25 Mag, 2026
Avezzano, assolto Di Pangrazio per uso di auto blu
Politica

Avezzano, assolto Di Pangrazio per uso di auto blu

24 Ott, 2022
Elezioni amministrative: ad Avezzano il ritorno di Giovanni Di Pangrazio
Politica

Elezioni amministrative: ad Avezzano il ritorno di Giovanni Di Pangrazio

05 Ott, 2020
Blitz sul "sesso facile" ad Avezzano, arrestati due italiani e una straniera
Cronaca

Blitz sul "sesso facile" ad Avezzano, arrestati due italiani e una straniera

02 Mar, 2017
Sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio rinviato a giudizio per peculato
Attualità

Sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio rinviato a giudizio per peculato

30 Nov, 2015
Parentopoli Abruzzo. Assunta moglie del vice-sindaco di Avezzano
Politica

Parentopoli Abruzzo. Assunta moglie del vice-sindaco di Avezzano

09 Mar, 2015
Di Pangrazio votato presidente del Consiglio. M5S abbandona l'aula
Politica

Di Pangrazio votato presidente del Consiglio. M5S abbandona l'aula

30 Giu, 2014
Gli impegni di Fini per l'Abruzzo
Politica

Gli impegni di Fini per l'Abruzzo

18 Feb, 2013
Avezzano: vince Di Pangrazio
Attualità

Avezzano: vince Di Pangrazio

21 Mag, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661