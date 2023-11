Cresce in Abruzzo la dipendenza tecnologica

Cresce anche in Abruzzo la dipendenza tecnologica da parte dei giovani: nella nostra Regione il 78% dei bambini tra i 6 e i 17 anni utilizza internet tutti i giorni con lo smartphone, al di sopra della media nazionale del 73%. Ci sono dei vantaggi e nuove opportunità per il loro inserimento consapevole nell'era digitale. Save The Children in vista della Giornata Mondiale dell’Infanzia lancia un appello alle istituzioni con un rapporto, appena pubblicato, che riguarda l’infanzia e l’adolescenza e la gestione della digitalizzazione. Il 13,5% degli adolescenti 11, 13 e 15 anni fa un uso problematico dei social. Nel rapporto dal titolo “tempi digitali”, Save the Children, sottolinea che benché nei comuni di Pescara e Chieti, tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado risultano connesse alla banda larga, il digitale è uno strumento di innovazione didattica poco utilizzato. Eppure è dimostrato che le applicazioni più sperimentate negli ultimi favoriscono la creatività, il problem solving e il lavoro di squadra.