Corsa degli Zingari, bilancio più che positivo

Una partecipazione straordinaria, un’organizzazione all’altezza di un appuntamento ormai conosciuto ben oltre i confini regionali e un’intera comunità unita nel segno della tradizione. Si chiude con un bilancio estremamente positivo l’edizione 2026 della Corsa degli Zingari di Pacentro.

A tracciare il consuntivo della manifestazione è il presidente dell’Associazione Corsa degli Zingari, Giuseppe De Chellis, che esprime soddisfazione per il risultato raggiunto e rivolge un sentito ringraziamento a tutti coloro che, a diverso titolo, hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

«È stato ancora una volta un grande successo – dichiara De Chellis – frutto di un autentico lavoro di squadra, della passione e dell’impegno di tante persone che credono nella Corsa degli Zingari e nel valore che essa rappresenta per Pacentro. Dietro queste giornate ci sono mesi di preparazione, sacrifici e responsabilità, affrontati con un unico obiettivo: promuovere il nostro paese e custodire una tradizione secolare che appartiene all’intera comunità».

Il presidente ringrazia innanzitutto i rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e provinciali per la loro vicinanza, con una menzione particolare al senatore Guido Quintino Liris, al consigliere e capogruppo regionale Massimo Verrecchia e alla consigliera regionale Maria Assunta Rossi. Un ringraziamento viene rivolto anche ai sindaci dei Comuni limitrofi, all’amministrazione comunale di Pacentro e ai dipendenti comunali per la disponibilità e la collaborazione assicurate durante tutte le fasi organizzative.

«Un grazie profondo va al direttivo dell’Associazione – prosegue De Chellis – per la continua vicinanza e per l’amore dimostrato ogni giorno nei confronti della manifestazione. Ringrazio il parroco don Filiberto, fra’ Javier Aguhen, vice rettore dei Frati Minori Cappuccini presso il Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto, e la Confraternita della Madonna di Loreto di Pacentro, per aver accompagnato la Corsa nella sua dimensione più autentica di fede e devozione».

Un ruolo determinante è stato svolto dai volontari, che hanno messo gratuitamente a disposizione tempo, energie e competenze.

«Sono il cuore pulsante della manifestazione. Lavorano senza ricevere alcun compenso, spinti esclusivamente dall’amore per Pacentro e per la comunità nella quale vivono. Senza il loro impegno non sarebbe possibile sostenere una macchina organizzativa così complessa».

De Chellis ringrazia inoltre tutti gli sponsor, dal più grande al più piccolo: «Il loro sostegno è stato indispensabile. Ognuno ha offerto un contributo importante e senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile».

Un ringraziamento particolare viene rivolto a Pierluigi Marchionda mentre una menzione speciale è riservata a Giulio Capone «per l’amicizia, la professionalità, la lealtà e la collaborazione dimostrate nei confronti del sottoscritto, della Corsa degli Zingari e dell’intera comunità di Pacentro». Il presidente ringrazia Andrea Giampietro con Maria Di Rocco e Melania Lucci dello Studio Strctural Engineer per aver predisposto «un piano di sicurezza ineccepibile».

«Ringrazio la A&G Events, Giordano, Barbara e Silvia, per l’eccellente servizio svolto ancora una volta, e Kite, che cura la comunicazione sui social, per il grande lavoro portato avanti durante tutto l’anno. Un grazie particolare va a Mauro Marchegiani per l’infinito supporto tecnico che offre da anni alla nostra Associazione, al tenente colonnello Eugenio Tosti per la vicinanza, la collaborazione e l’affetto dimostrati verso la mia persona e verso l’Associazione, a Daniele Baldassarre, uomo dalle mille risorse e presenza sempre preziosa e a Davide Battaglini».



Grande soddisfazione anche per il debutto del Trail degli Zingari, che ha arricchito il programma della manifestazione sportiva e culturale.



«Il successo della prima edizione del Trail ha superato le nostre aspettative e ci incoraggia a proseguire su questa strada. Per questo desidero ringraziare in modo particolare Simone Di Loreto e Luca Viviani, che hanno creduto nel progetto e lavorato con passione per trasformarlo in realtà».



Il ringraziamento del presidente si estende agli atleti, agli “zingari” e agli “zingarelli”, “i nostri veri eroi”, alle loro famiglie, alle associazioni, alle forze dell’ordine, al personale impegnato nella sicurezza e nell’assistenza, agli ospiti e alle migliaia di persone che hanno scelto di raggiungere Pacentro per assistere alla manifestazione.



«I risultati ottenuti in questi dieci anni – conclude Giuseppe De Chellis – sono il frutto di visione, amore e collaborazione. Tutto il lavoro che stiamo portando avanti è nell’esclusivo interesse di Pacentro e punta a creare nuove occasioni di turismo durante l’intero anno. Il merito più grande va ai nostri zingari e zingarelli, che con il loro coraggio continuano a tramandare una tradizione unica. Continueremo a lavorare con la stessa passione, seguendo il motto che ci ha sempre accompagnato: “Uniti si vince, da soli si sogna”».