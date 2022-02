Convegni e promozione aziendale: alcuni consigli per una promozione efficace

Promuovere un marchio e rafforzare l'immagine aziendale a partire dall'organizzazione di un convegno è un'idea da tenere in considerazione: durante un evento studiato per lanciare un prodotto o per pubblicizzare un cambiamento all’interno della propria azienda, infatti, si può pensare di rafforzare l'identità del business e di rendere il marchio ancora più noto. Si possono quindi distribuire durante tale evento dei regali da dare a chi interviene all'evento come ospite, da regalare a fine manifestazione o da spedire a casa tempo prima, quando vengono inviati gli inviti per l'evento. Sono tanti i prodotti tra cui scegliere, potrai optare ad esempio per penne personalizzate e non solo, acquistando tali gadget presso negozi specializzati come Maxilia.it, che ti permetteranno di creare prodotti unici ed originali per il tuo business, aiutandoti a promuovere la manifestazione e a rafforzare l'immagine aziendale della tua attività.

Non solo gadget pubblicitari per promuovere il proprio marchio

Durante un convegno non solo si possono distribuire dei gadget per gli ospiti, ma si potrebbe pensare anche di realizzare un plastico, da porre al centro della sala, con la riproduzione dell'evento resa in maniera spiritosa e colorata, magari grazie all'utilizzo degli speciali mattoncini Lego, amati ed apprezzati da tutti. L'importante è catturare l'attenzione degli ospiti presenti, e permettere loro di ricordare il marchio sponsorizzato attraverso l'evento speciale il più a lungo possibile, e dare un'idea chiara dell'unicità del marchio.

Cartelloni spiritosi e motti indimenticabili per rendere il marchio più visibile

Predisporre dei cartelloni giganti sul luogo dell'evento, creare delle vere e proprie scenografie con dei collage di immagini e foto, e delle scritte con slogan e motti divertenti e che restano impressi; un insieme di foto che facciano pubblicità, con frasi colorate facili da leggere e di immediata comprensione, che siano presenti in sala e visibili da ogni punto della stanza, questo può aiutare a memorizzare il marchio ed il suo concept. Un'altra idea molto utilizzata può anche essere quella di allestire un punto foto, con un fotografo professionista, per scattare delle belle immagini agli invitati che abbiano come tema il brand. A metà convegno si può pensare dunque di predisporre il momento dedicato alle foto, di cui gli ospiti possono beneficiare, e alla fine della serata sarà possibile portarsi via le foto dell'evento. Grazie a questi facili trucchi l'evento non potrà essere dimenticato tanto facilmente!

Rendere gli ospiti protagonisti

E' molto importante, infine, rendere gli ospiti veri protagonisti dell'evento: è importante coinvolgerli con attività e momenti durante i quali si possono testare i prodotti o la qualità del brand: non c'è modo migliore per farsi pubblicità, infatti, di far conoscere in modo diretto il prodotto dell'azienda, il modo in cui si lavora, e far comprendere al cliente la qualità della propria proposta. Il cliente attento, coinvolto e stimolato, vorrà proseguire nel percorso di conoscenza del brand, e porrà domande, durante l'evento, per essere sempre aggiornato e partecipare a manifestazioni future. Stimolare e divertire, far conoscere la storia del brand, sono tutte opzioni che portano al successo immediato e anche duraturo nel tempo.