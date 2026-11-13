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Controlli antidroga all'Aquila: 30 dosi di cocaina sequestrate in auto

La Guardia di Finanza ferma un cittadino albanese nel capoluogo: lo stupefacente era occultato nell'autovettura e confezionato per la vendita. Il responsabile tradotto in carcere su disposizione del P

Controlli antidroga all'Aquila: 30 dosi di cocaina sequestrate in auto

Nell'ambito del dispositivo di controllo economico del territorio predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza dell'Aquila, sono state intensificate, anche con l'ausilio delle unità cinofile antidroga, le operazioni di servizio finalizzate alla prevenzione e al contrasto della detenzione illecita e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In tale contesto operativo, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza hanno sottoposto a controllo, nel capoluogo abruzzese, un'autovettura sospetta condotta da un cittadino di nazionalità albanese.

Gli approfondimenti eseguiti nel corso dell'intervento hanno consentito di rinvenire 30 dosi di cocaina, occultate all'interno dell'autovettura e confezionate in involucri di plastica termosaldati e presumibilmente destinate alla vendita.

All'esito delle attività di servizio, i militari operanti hanno proceduto, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., al sequestro della sostanza stupefacente nonché, su disposizione del P.M. di turno, alla traduzione in carcere del responsabile.

Nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, si precisa che la responsabilità penale della persona sottoposta a indagini potrà essere definitivamente accertata soltanto all'esito di una sentenza irrevocabile di condanna.

L'attività condotta, che rappresenta un ulteriore risultato nell'azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo, rientra in un più ampio programma operativo diretto al controllo del territorio e al contrasto dei traffici illeciti, tra cui quelli di droga, la cui intensificazione è stata resa ancor più incisiva a seguito delle decisioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Tags: Cocaina laquila arresto spaccio albanese

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