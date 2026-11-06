Consiglio regionale dell’Abruzzo: 3 posti da istruttore amministrativo-contabile

Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha bandito un concorso pubblico, per soli esami, per assumere 3 istruttori amministrativo-contabili a tempo pieno e indeterminato presso la sede di L’Aquila. La selezione è rivolta a candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e prevede una prova scritta e un colloquio, con eventuale preselezione se le domande superano 100.

I tre posti rientrano nell’Area degli Istruttori, con profilo professionale “Istruttore amministrativo-contabile”, e sono disciplinati dal CCNL del comparto Funzioni Locali. Il trattamento economico previsto è quello contrattualmente previsto per l’Area degli Istruttori, inclusi tredicesima mensilità e ulteriori emolumenti.

Per partecipare occorre possedere il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, avere almeno 18 anni, godere dei diritti civili e politici e avere idoneità fisica alla mansione. Sono ammessi anche cittadini UE e, in alcune condizioni previste dal d.lgs. 165/2001, cittadini extra-UE, purché con adeguata conoscenza dell’italiano.

I requisiti devono sussistere alla scadenza della domanda e permanere al momento dell’assunzione; il loro difetto comporta esclusione dal concorso o, se già assunti, risoluzione del rapporto di lavoro.

La domanda va presentata esclusivamente online tramite il Portale unico del reclutamento inPA (www.inpa.gov.it), entro 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bando. È previsto un contributo non rimborsabile di 10 euro, da versare entro la stessa scadenza secondo le modalità indicate sulla piattaforma.

Nella domanda il candidato dichiara i propri dati, il titolo di studio, i requisiti posseduti, eventuali condizioni di disabilità, DSA o invalidità e le preferenze a cui ritiene di avere diritto. Sono valide solo le domande trasmesse correttamente entro il termine; l’Amministrazione può chiedere integrazioni entro un termine

| Fase | Contenuto | Soglia |



| Preselezione eventuale | Test a risposta multipla sulle materie del bando, attivabile se le domande superano 100; durata 45 minuti | Ammessi massimo 60 candidati, con punteggio non inferiore a 21/30

| Prova scritta | Quesiti teorici e/o pratici, anche con redazione di atti amministrativo-contabili | Minimo 21/30 per accedere al colloquio

| Colloquio orale | Approfondimento delle materie, capacità di analisi, comunicazione, informatica e inglese | Include fino a 2 punti per informatica e 2 punti per inglese.

Le materie comprendono diritto amministrativo, ordinamento della Regione Abruzzo e del Consiglio regionale, ordinamento contabile regionale, diritto del lavoro pubblico, contrattazione collettiva del comparto Funzioni Locali, performance, contratti pubblici, trasparenza, prevenzione della corruzione e protezione dei dati.

La graduatoria finale nasce dalla somma di prova scritta e colloquio, per un massimo di 60 punti; sono vincitori i primi tre candidati idonei, tenuto conto di eventuali riserve e preferenze. Sono previste riserve per volontari delle Forze armate e per ex partecipanti al servizio civile universale, ma in questo bando non si configura alcun posto interamente riservato.

L’assunzione avviene a tempo indeterminato dopo la stipula del contratto individuale, con periodo di prova di sei mesi. Il neoassunto deve permanere nei ruoli del Consiglio regionale dell’Abruzzo per almeno cinque anni.

- Le comunicazioni concorsuali — calendario, esiti e avvisi — sono pubblicate su inPA e sul sito del Consiglio regionale; non vengono inviate comunicazioni personali.

- La mancata presentazione alle prove, anche per forza maggiore, comporta l’esclusione.

- Durante le prove non è consentito consultare testi né utilizzare telefoni, computer o altri dispositivi di comunicazione.

- Sono garantite misure di sostegno per candidati con disabilità o DSA, previa presentazione della documentazione richiesta.