Consiglio regionale, approvati rendiconto 2024 e assestamento al bilancio 2025-2027

Il Consiglio regionale ha approvato l’assestamento di bilancio di previsione 2025-2027 con il voto favorevole della maggioranza e quello contrario delle opposizioni. “La manovra di oggi è una semplice ricognizione delle risorse – ha dichiarato l’assessore al Bilancio Mario Quaglieri - e il giudizio di parifica della Corte dei Conti garantisce la qualità del nostro bilancio. Non possiamo garantire il ripristino dei tagli perché non abbiamo certezze, l’entità delle maggiori entrate sarà certificata dal Mef a fine agosto”. Il confronto ha introdotto infatti una serie di proposte emendative, la cui copertura finanziaria dipenderà dal riconoscimento del Ministero e dalla certezza delle maggiori entrate.

La manovra ha riconosciuto al Consorzio di Bonifica Ovest una somma integrativa, per la gestione 2025, pari a euro 570.964,66 “per garantire la gestione e la manutenzione delle opere di bonifica che contribuiscono alla sicurezza idraulica della Piana del Fucino”. Si dispone inoltre “l’integrazione fino all’importo di 26.565.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 del contributo alla finanza pubblica” oltre a “modifiche e integrazioni alla Legge regionale 16/2025 al fine della corretta allocazione nel bilancio regionale e per le annualità 2026 e 2027 dell’apposito Fondo per la copertura del potenziale disavanzo del servizio sanitario” in base alle disposizioni della legge regionale n. 9/2025, che ha previsto misure per la razionalizzazione della spesa sanitaria. L’Assestamento di Bilancio di Previsione sostituisce “gli allegati alla legge di Stabilità regionale 2025, a seguito dei tagli lineari disposti da gennaio a luglio da vari provvedimenti normativi approvati dal Consiglio regionale”. Nella norma è stato infine disposto che il Dipartimento competente, erogherà contributi per euro 2.815.515,27, derivanti dal recupero di somme, alle imprese operanti nel settore del commercio su aree pubbliche.

Approvati una serie di emendamenti tra i quali, il primo riguarda le norme in materia di Polizia Locale, e stabilisce che nei Comuni nei quali è prevista la dirigenza, in caso di vacanza del posto di comandante e in assenza nel Corpo di polizia locale comunale di figure in possesso della qualifica dirigenziale, il Comune può conferire l'incarico di Comandante ad altro dirigente dell'ente. Sulla stessa materia, viene previsto un sostegno agli enti locali abruzzesi di predisporre progetti sperimentali di sorveglianza urbana mediante l’integrazione degli organi di Polizia locale con il supporto di operatori di sicurezza sussidiaria a vigilanza di luoghi sensibili e attraverso intese con i gestori di attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Stanziato un fondo di dotazione della Fondazione “Marcinelle dueseidue” (30 mila euro per il 2025); contributo di 100 mila euro per la celebrazione del 30esimo anno della nascita del Parco nazionale della Maiella. Previsto, inoltre, un contributo per la presenza della Regione Abruzzo, scelta per offrire l’olio per l’accensione della lampada votiva sulla tomba del Santo, alle celebrazioni per la festa del Santo Patrono d’Italia San Francesco in programma ad Assisi il 3 e 4 ottobre 2025. Contributo in favore dell’Agenzia regionale di Protezione civile per lo studio di fattibilità per la ricostruzione post sisma Ex INAPLI (800 mila euro); stanziati interventi per l’Istituto superiore di Scienze religiose “Fides et Ratio” (40 mila euro); per il Liceo delle Scienze Umane di Sulmona (10 mila euro); per l’evento Fantasy Abruzzo (30 mila euro); per l’associazione culturale il Mastrogiurato di Lanciano (11.203,58 euro); per l’associazione Enpa (19 mila euro) finalizzati alla realizzazione di un’oasi felina a Penne. Al fine di consentire l’incremento dello stazionamento relativo al contributo straordinario in favore del Teatro Marrucino di Chieti si provvederà attraverso la rideterminazione del capitolo di spesa, rispetto allo stanziamento 2025, portandolo a 283.854,50 (200mila euro in più). Al fine di sostenere iniziative di aiuto umanitario a favore della popolazione civile colpita dalla crisi umanitaria della striscia di Gaza è autorizzata la spesa straordinaria di 500 mila euro con finalizzazione vincolata a interventi di natura umanitaria in collaborazione con il Ministero degli Affari esteri e con organizzazioni riconosciute e accreditate presso gli organismi internazionali. Le somme sono strettamente vincolate al futuro accertamento delle maggiori entrate.

Il rendiconto generale per l’esercizio 2024 è stato approvato a maggioranza dal Consiglio regionale, con voto contrario delle opposizioni, nel corso della prima parte della seduta del Consiglio regionale. Il provvedimento è stato inserito all’ordine del giorno, insieme al progetto di legge sull'assestamento al bilancio di previsione 25-27, su proposta del presidente della Commissione bilancio, Vincenzo D’Incecco. Dopo il voto sul rendiconto, il presidente Lorenzo Sospiri ha avviato la discussione generale sull’assestamento. Seduta poi sospesa per dare spazio all’esame di diversi emendamenti finanziari presentati al progetto di legge: sono in tutto 57 le proposte di modifica. Il Rendiconto di gestione 2024 chiude con un risultato di amministrazione di 805.787.042,49 euro, mentre il disavanzo finanziario, è determinato nell’importo negativo di -93.456.834,07 euro. La legge fa proprie le raccomandazioni della Corte dei Conti, in attesa della certificazione delle maggiori entrate, a seguito della quale, si potrà intervenire con un margine di manovra certo sul recupero di alcuni tagli subiti da alcuni settori per il debito sanitario.

La seduta si è aperta con l’intervento di Alessio Monaco (AVS) sulla Giornata degli Abruzzesi nel Mondo, che si celebra oggi. Il consigliere ha espresso l’augurio affinché si individuino “ambasciatori abruzzesi nel mondo che si sono distinti ed omaggiarli con onorificenze previste nella legge regionale”. I lavori hanno poi esaurito l’ordine del giorno avviato nella seduta dello scorso 29 luglio, riprendendo con l’esame di alcune interpellanze. La prima, a firma dei consiglieri Dino Pepe, Giovanni Cavallari e Sandro Mariani, riguarda lo studio di fattibilità per la definizione del Dea di secondo livello, con specifico riferimento all’Ospedale di Teramo, previsto nel Piano sulla riorganizzazione della rete ospedaliera e con quali risorse la Regione Abruzzo intenda sostenere finanziariamente la realizzazione dell’opera. Infine, l’interpellanza di Antonio Blasioli sull’utilizzo dei fondi Pnrr per la sanità con cui ha chiesto i tempi di realizzazione della Casa di Comunità a Pescara.