Completata la vasca di prima pioggia in zona Capacchietti

Un'opera strategica per la tutela ambientale, la sicurezza del territorio e la gestione sostenibile delle acque meteoriche. ACA ha completato nel mese di giugno la realizzazione della nuova vasca di prima pioggia in zona Capacchietti, a Pescara, un'infrastruttura destinata a migliorare in maniera significativa il sistema di raccolta e trattamento delle acque provenienti dall'intera area collinare della città fino al territorio di Spoltore.

L'intervento, realizzato su un'area di circa 2.000 metri quadrati, ha richiesto un investimento complessivo di quasi 2 milioni di euro, finanziato attraverso fondi FSC e risorse proprie di ACA. La vasca ha una capacità di 5.600 metri cubi ed è al servizio di un bacino di circa 95 ettari.

La nuova infrastruttura raccoglie le acque di prima pioggia provenienti da tutta la parte collinare di Pescara, da via Colle Innamorati fino al confine con il Comune di Spoltore, intercettando i primi cinque millimetri di precipitazione, quelli che trascinano la maggiore concentrazione di sostanze inquinanti presenti sulle superfici urbane. Grazie alla completa impermeabilizzazione della vasca, queste acque vengono isolate, evitando la contaminazione del terreno e della falda acquifera.

L'opera è dotata di un sistema completamente automatizzato con galleggiante di sicurezza, mixer per mantenere in sospensione i sedimenti ed elettropompe di sollevamento che consentono di convogliare le acque raccolte e i residui al depuratore entro sette giorni dall'evento meteorico, garantendo un trattamento efficace e nel pieno rispetto delle normative ambientali.

I lavori, avviati circa due anni fa, si sono conclusi nel giugno 2026, consegnando alla città un'infrastruttura moderna e strategica per la protezione dell'ambiente e il potenziamento del sistema fognario.

"Con questa opera ACA compie un ulteriore passo avanti nella realizzazione di infrastrutture moderne e sostenibili, capaci di coniugare tutela ambientale, innovazione tecnologica e sicurezza del territorio", dichiara il vice presidente di ACA, Pierpaolo Canzano. "La nuova vasca di prima pioggia rappresenta un investimento importante per la comunità: protegge la falda acquifera, migliora l'efficienza del sistema fognario e rafforza la capacità del territorio di affrontare gli eventi meteorici. Continueremo a investire in opere strategiche perché crediamo che un servizio idrico efficiente sia uno degli elementi fondamentali per la qualità della vita dei cittadini e per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio".