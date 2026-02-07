Commerciante rapinato in viale Gabriele D'Annunzio

Microcriminalità in azione nella zona di Portanuova. Venerdì 6 febbraio, nella tarda mattinata, il dipendente di un piccolo esercizio commerciale di viale Gabriele D'Annunzio è stato derubato dell’incasso e di alcuni beni in esposizione. Il rapinatore è un 46enne pregiudicato pescarese che, dopo essersi impossessato della refurtiva, guadagnava la fuga dietro la minaccia di un coltello.

Le immediate indagini poste subito in essere dai Carabinieri della Stazione Pescara Principale sono culminate nella serata di ieri con l’identificazione ed il conseguente deferimento alla Procura della Repubblica di Pescara.

Le responsabilità a carico dell’indagato sono state determinate, oltre che dalle significative acquisizioni testimoniali assunte nell’immediatezza dalla vittima, soprattutto dagli esiti delle successive operazioni di sopralluogo e repertamento, che con particolare riferimento alle risultanze dalle analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di video sorveglianza situati sia all’interno, che nei pressi del luogo, dove il fatto si è consumato.