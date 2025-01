Città Sant’Angelo, nuova pavimentazione al centro storico

Ammonta a 3 milioni di euro il progetto per la riqualificazione della pavimentazione del centro storico di Città Sant’Angelo, approvato dalla giunta comunale e che adesso è pronto per andare a caccia di finanziamento. Il lavoro, curato dall’architetto Stefano Mont Girbes, rappresenta di fatto una sorta di piano regolatore di tutta l’area del centro storico, con cui sono state gettate le linee guida da seguire nel lavoro o nei lavori di rifacimento della pavimentazione.

L’intervento infatti comprende un’area complessiva di circa 18mila mq e una volta completato ambisce a restituire al borgo una pavimentazione omogenea, riqualificata e sicura. In totale, si tratta di 67 strade e 15 piazze incluse nel disegno, redatto dopo un’attenta attività di ricognizione dello stato dei luoghi e di caratterizzazione dei materiali.

Nel corso dell’analisi, gli addetti ai lavori hanno tenuto in considerazione elementi quali la funzione turistica, quella religiosa e l’emergenza architettonica riferita alle sezioni degradate, in modo da scattare una fotografia puntuale sulla quale si è deciso dove intervenire.

Tra le sezioni inserite nel progetto sono comprese il corso principale (corso Umberto I), la zona del Casale, largo Santa Chiara, piazza San Bernardo e molte altre, dove il lavoro prevede la trasformazione della pavimentazione della pietra al mattone.

<In questi giorni abbiamo approvato un piano preliminare di ristrutturazione della pavimentazione del centro storico> spiega il sindaco di Città Sant’Angelo Matteo Perazzetti. <Si tratta di una linea guida per la riqualificazione di alcuni spazi importanti della città, tra cui vie e piazze, che costituiscono gli elementi più caratterizzanti per Città Sant’Angelo>. E conclude: <L’importo stimato è di 3 milioni di euro. Cercheremo di raggiungere questo grande obiettivo per step>.