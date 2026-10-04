Chieti-Vasto, il Cardinale Gambetti è il nuovo Arcivescovo

Chieti e l’Arcidiocesi di Chieti-Vasto hanno un nuovo Arcivescovo. È il Cardinale Gambetti, frate minore conventuale e successore di monsignor Bruno Forte. L’ufficializzazione è avvenuta durante la funzione in Cattedrale.

Ad accogliere la notizia è il sindaco Giovanni Legnini, che parla di un pastore «di grande statura e autorevolezza, con un profilo umano e pastorale di altissimo valore». «Il percorso dell’Eminentissimo Cardinal Gambetti, frate minore conventuale e figlio di San Francesco d’Assisi, ci parla di un pastore con una grandissima fede ed autorevolezza, una guida forte e sicura al servizio della nostra comunità ecclesiale», sottolinea Legnini.

Il sindaco ricorda poi il cammino del nuovo Arcivescovo: dalla guida del Sacro Convento di Assisi agli importanti incarichi ricoperti in Vaticano, come Vicario Generale del Santo Padre per la Città del Vaticano, Arciprete della Basilica di San Pietro e Presidente della Fabbrica di San Pietro. «Il Cardinale Gambetti, di cui ho avuto modo di conoscere la grande energia spirituale e umana nel corso dei miei mandati di Commissario alla ricostruzione, ci fa guardare con rinnovata fiducia al nuovo cammino che si apre per l’Arcidiocesi di Chieti-Vasto», aggiunge.

Nel suo intervento, Legnini rivolge anche un pensiero di «sincera e profonda gratitudine» a monsignor Bruno Forte. «Per 22 anni è stato il pastore di questa Chiesa, accompagnandone la vita con passione, profondità e una costante attenzione alla comunità. Padre Bruno è stato per tutti noi una grande guida morale e teologica, un riferimento costante e al tempo stesso sempre vicino alla comunità, lasciando un segno indelebile nella vita della nostra città e del nostro territorio».

«A monsignor Forte va dunque il grazie della città di Chieti per il lungo servizio svolto e per il legame profondo costruito in questi anni con la nostra comunità. Gli rivolgo il mio più sincero augurio per il nuovo tratto di cammino che lo attende», conclude il sindaco. Al Cardinale Gambetti, invece, «il più caloroso benvenuto della città di Chieti», con la certezza che sarà «un riferimento essenziale e prezioso, una forte e sicura guida pastorale e morale al servizio della nostra comunità. Lo attendiamo a Chieti e nella Diocesi con grande fiducia e ammirazione».