Frase del giorno

04 Ott, 2026
  1. Home
  2. Società
  3. Chieti-Vasto, il Cardinale Gambetti è il nuovo Arcivescovo

Chieti-Vasto, il Cardinale Gambetti è il nuovo Arcivescovo

Legnini: «Pastore di grande fede e autorevolezza». Gratitudine a monsignor Bruno Forte per 22 anni alla guida della Chiesa teatina

Chieti-Vasto, il Cardinale Gambetti è il nuovo Arcivescovo

Chieti e l’Arcidiocesi di Chieti-Vasto hanno un nuovo Arcivescovo. È il Cardinale Gambetti, frate minore conventuale e successore di monsignor Bruno Forte. L’ufficializzazione è avvenuta durante la funzione in Cattedrale.

Ad accogliere la notizia è il sindaco Giovanni Legnini, che parla di un pastore «di grande statura e autorevolezza, con un profilo umano e pastorale di altissimo valore». «Il percorso dell’Eminentissimo Cardinal Gambetti, frate minore conventuale e figlio di San Francesco d’Assisi, ci parla di un pastore con una grandissima fede ed autorevolezza, una guida forte e sicura al servizio della nostra comunità ecclesiale», sottolinea Legnini.

Il sindaco ricorda poi il cammino del nuovo Arcivescovo: dalla guida del Sacro Convento di Assisi agli importanti incarichi ricoperti in Vaticano, come Vicario Generale del Santo Padre per la Città del Vaticano, Arciprete della Basilica di San Pietro e Presidente della Fabbrica di San Pietro. «Il Cardinale Gambetti, di cui ho avuto modo di conoscere la grande energia spirituale e umana nel corso dei miei mandati di Commissario alla ricostruzione, ci fa guardare con rinnovata fiducia al nuovo cammino che si apre per l’Arcidiocesi di Chieti-Vasto», aggiunge.

Nel suo intervento, Legnini rivolge anche un pensiero di «sincera e profonda gratitudine» a monsignor Bruno Forte. «Per 22 anni è stato il pastore di questa Chiesa, accompagnandone la vita con passione, profondità e una costante attenzione alla comunità. Padre Bruno è stato per tutti noi una grande guida morale e teologica, un riferimento costante e al tempo stesso sempre vicino alla comunità, lasciando un segno indelebile nella vita della nostra città e del nostro territorio».

«A monsignor Forte va dunque il grazie della città di Chieti per il lungo servizio svolto e per il legame profondo costruito in questi anni con la nostra comunità. Gli rivolgo il mio più sincero augurio per il nuovo tratto di cammino che lo attende», conclude il sindaco. Al Cardinale Gambetti, invece, «il più caloroso benvenuto della città di Chieti», con la certezza che sarà «un riferimento essenziale e prezioso, una forte e sicura guida pastorale e morale al servizio della nostra comunità. Lo attendiamo a Chieti e nella Diocesi con grande fiducia e ammirazione».

Tags: Cardinal gambetti chieti Diocesi Monsignor Bruno forte Ultime notizie

Vedi anche

ACLI Chieti: grazie a mons. Forte, benvenuto al Card. Gambetti
Attualità

ACLI Chieti: grazie a mons. Forte, benvenuto al Card. Gambetti

03 Ott, 2026
A Chieti il saluto di Monsignor Forte ad alunni e studenti degli Istituti Nikola Tesla
Attualità

A Chieti il saluto di Monsignor Forte ad alunni e studenti degli Istituti Nikola Tesla

02 Ott, 2021
Monsignor Bruno Forte sul terremoto: "Solo restando uniti si potrà superare la tempesta"
Attualità

Monsignor Bruno Forte sul terremoto: "Solo restando uniti si potrà superare la tempesta"

06 Nov, 2016
La Diocesi di Sulmona-Valva rischia la soppressione
Attualità

La Diocesi di Sulmona-Valva rischia la soppressione

04 Giu, 2016
Frane nell'Alto Vastese: Bruno Forte va a verificare di persona
Attualità

Frane nell'Alto Vastese: Bruno Forte va a verificare di persona

23 Mar, 2015
Forte incontra a Chieti i volontari della Caritas di tutta l’Arcidiocesi
Società

Forte incontra a Chieti i volontari della Caritas di tutta l’Arcidiocesi

15 Gen, 2015
Due mamme per un bimbo: Forte, "Così non c'è tutela"
Società

Due mamme per un bimbo: Forte, "Così non c'è tutela"

07 Gen, 2015
Tra Bauman e Dostoevskij: voilà la lectio magistralis
Persone

Tra Bauman e Dostoevskij: voilà la lectio magistralis

25 Ott, 2013
Socrates Parresiastes
Persone

Socrates Parresiastes

08 Dic, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661