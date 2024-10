Fiamme altissime nel cielo per un altro rogo a Chieti

Come riporta il quotidiano online www.spoltorenotizie.it un secondo vasto rogo è divampato intorno alle 21:00 nella zona industriale di Chieti Scalo. Le fiamme, altissime e visibili a chilometri di distanza, hanno avvolto una struttura industriale, la Mag.ma spa che si occupa di smaltimento e trattamento di rifiuti industriali e speciali in via Papa Leone XIII.

Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei Vigili del Fuoco, ma la situazione resta di grande criticità. Si teme che, come nel caso del pomeriggio, l’incendio alla Kemipol di Pineto, il rogo possa sollevare una colonna di fumo con possibili conseguenze per la qualità dell’aria. Le autorità locali non hanno ancora diramato comunicati ufficiali, ma si raccomanda ai residenti delle aree circostanti di adottare tutte le precauzioni necessarie e di seguire eventuali aggiornamenti da parte delle autorità competenti