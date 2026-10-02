“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Chieti, 1,7 kg di cocaina nei cassetti delle avvolgibili: arrestata una quarantenne
La Squadra Mobile di Pescara ha trovato 10 involucri termosaldati e sottovuoto durante una perquisizione in un’abitazione. La donna, residente a Chieti, è stata sottoposta agli arresti domiciliari
I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Pescara, nell’ambito dei servizi di contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti predisposti in diverse aree della città, hanno arrestato una cittadina italiana quarantenne, di Pescara ma residente a Chieti. La donna è stata trovata in possesso di una notevole quantità di droga destinata allo spaccio.
L’arresto è lo sviluppo di una specifica attività di polizia giudiziaria, avviata dall’osservazione di soggetti e veicoli sospetti, monitorati da diversi giorni. Il lavoro di indagine e controllo ha permesso agli investigatori di individuare il luogo in cui la droga veniva nascosta.
È scattata così la perquisizione di un’abitazione nel comune di Chieti. All’interno, celati nei cassetti delle avvolgibili, sono stati rinvenuti 10 involucri termosaldati e sottovuoto, di diversa pesatura, contenenti complessivamente oltre 1.700 grammi di cocaina.
Al termine dell’operazione, d’intesa con l’Autorità giudiziaria di Chieti, l’arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.