Chieti, 1,7 kg di cocaina nei cassetti delle avvolgibili: arrestata una quarantenne

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Pescara, nell’ambito dei servizi di contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti predisposti in diverse aree della città, hanno arrestato una cittadina italiana quarantenne, di Pescara ma residente a Chieti. La donna è stata trovata in possesso di una notevole quantità di droga destinata allo spaccio.

L’arresto è lo sviluppo di una specifica attività di polizia giudiziaria, avviata dall’osservazione di soggetti e veicoli sospetti, monitorati da diversi giorni. Il lavoro di indagine e controllo ha permesso agli investigatori di individuare il luogo in cui la droga veniva nascosta.

È scattata così la perquisizione di un’abitazione nel comune di Chieti. All’interno, celati nei cassetti delle avvolgibili, sono stati rinvenuti 10 involucri termosaldati e sottovuoto, di diversa pesatura, contenenti complessivamente oltre 1.700 grammi di cocaina.

Al termine dell’operazione, d’intesa con l’Autorità giudiziaria di Chieti, l’arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.