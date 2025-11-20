Frase del giorno

20 Nov, 2025
Arrestata pescarese con 1,5 chili di cocaina in macchina

La donna è stata fermata dalla polizia in zona carcere ed adesso si trova lì con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. La droga avrebbe fruttato 150mila euro

Arrestata pescarese con 1,5 chili di cocaina in macchina

Nel corso dei servizi di contrasto alla spaccio di stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato una pescarese di 55 anni, trovata alla guida di un’auto in possesso di circa 1,5 kg di cocaina. Gli investigatori della Squadra Mobile, nel corso di controlli serali nei quartieri San Donato e Villa del Fuoco, avendo notato un’auto con una targa prova transitare a forte velocità, hanno deciso di fermarla. Tuttavia, la conducente, con una manovra pericolosa, ha cercato di fuggire, dando vita ad un inseguimento conclusosi poco dopo nella zona del carcere.

La donna, una volta fermata, presentava un vistoso rigonfiamento sotto il giubbotto, che poco dopo i poliziotti hanno appurato essere dovuto a 3 involucri contenenti complessivamente circa 1,5 kg. di cocaina. Inoltre, nella macchina è stato anche trovato un bilancino di precisione. Si stima che la sostanza, rivenduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare fino a 150.000 euro. Per tali ragioni, la donna è stata arrestata e condotta in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

