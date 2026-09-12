“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Cepagatti: oltre 2 milioni di euro per le scuole di Vallemare e Villareia
Inaugurati i due plessi scolastici ora più sicuri, moderni ed efficienti. Entusiasmo nell'amministrazione Cantò
Il Comune di Cepagatti, guidato dal Sindaco Gino Cantò, ha tagliato un traguardo importante nel campo dell'edilizia scolastica. Nelle giornate di venerdì e sabato sono state inaugurate le scuole di Vallemare e Villareia, restituite alla cittadinanza profondamente rinnovate dopo interventi di messa in sicurezza e riqualificazione che hanno richiesto un investimento complessivo superiore ai 2 milioni di euro.
Un risultato che testimonia l'attenzione dell'amministrazione comunale verso la sicurezza e la qualità degli ambienti destinati ai più piccoli, come sottolineato dal Vicesindaco Annalisa Palozzo, delegata all'edilizia scolastica: "Abbiamo inaugurato due scuole che oggi sono più sicure, più belle, più efficienti e soprattutto più vicine alle esigenze dei nostri bambini, con ambienti completamente rinnovati e nuovi spazi a disposizione della comunità scolastica."
Alla scuola primaria di Vallemare l'investimento complessivo è stato di 913.000 euro. Il progetto ha previsto l'adeguamento sismico della struttura esistente e la demolizione e ricostruzione di una parte dell'edificio, a seguito della valutazione di vulnerabilità. La nuova ala è stata progettata per migliorare la distribuzione degli spazi, l'accessibilità, le prestazioni energetiche e la regolarità strutturale.
Sono state realizzate nuove aule didattiche, una nuova aula polivalente, un nuovo refettorio, servizi igienici per alunni e docenti, spazi accessibili alle persone con disabilità, una nuova cucina con dispensa e locali per il personale della mensa. Sul fronte energetico, è stato installato un impianto fotovoltaico da 15 kW, realizzato il cappotto termico dell'ala mensa e un sistema di ventilazione meccanica per garantire il benessere microclimatico nelle aule. Sono stati inoltre sostituiti tutti i corpi scaldanti, realizzato un nuovo controsoffitto e adeguata la distribuzione del gas.
Gli spazi esterni sono stati riqualificati con un nuovo camminamento e una nuova rampa di accesso con pavimentazione in granulato di gomma, oltre al rifacimento della recinzione e alla realizzazione di nuovi cancelli.
I lavori sono stati eseguiti dalla ditta L.T. Costruzioni S.r.l., con direttore dei lavori l'Ing. Pamela Giancola, collaudatore tecnico amministrativo l'Ing. Nicola Aretusi, Rup l'Arch. Cinzia Carbone e collaboratore tecnico Lorenzo De Lellis.
Alla scuola dell'infanzia di Villareia sono stati investiti 852.500 euro per la messa in sicurezza della struttura, a cui si aggiungono 245.630 euro per la realizzazione della nuova mensa, finanziata con 176.000 euro di risorse PNRR e 69.630 euro attraverso un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti.
I lavori hanno interessato in maniera significativa l'intero edificio, con particolare attenzione alla sicurezza sismica e all'efficientamento energetico. Sono stati sostituiti tutti gli infissi e le porte, rifatti pavimenti e soffitti, realizzato un nuovo impianto di riscaldamento a pavimento e installato un impianto fotovoltaico.
La realizzazione della nuova mensa, composta da cucina e refettorio, ha permesso di riorganizzare gli spazi interni della scuola e di ricavare nuove aule per le attività didattiche. L'intervento ha compreso anche un nuovo impianto elettrico, nuovi servizi igienici, l'adeguamento sismico della struttura, il cappotto termico, un nuovo impianto di aerazione e la sistemazione del giardino.
L'impresa esecutrice della messa in sicurezza è stata Due C Impianti Tecnologici S.r.l., con progettisti Proes S.r.l., collaudatore tecnico amministrativo l'Arch. Argentino Scutti, Rup l'Ing. Giancarlo Scipione e collaboratore tecnico Lorenzo De Lellis. Per la mensa, i lavori sono stati realizzati dall'Impresa Granchelli Appalti S.r.l., con progettista e DL l'Arch. Gianluca Di Pasquale e collaudatore statico l'Arch. Gabriella Fantone. La sistemazione degli spazi esterni è a cura dell'Impresa Di Benigno.
"Dietro queste inaugurazioni ci sono investimenti importanti, progettazione, lavoro degli uffici e delle imprese, ma soprattutto una scelta politica molto chiara: sulla sicurezza dei nostri bambini e sulla qualità delle loro scuole non vogliamo risparmiare" ha dichiarato il Vicesindaco Palozzo. "Una scuola sicura è un dovere, una scuola bella e accogliente è un investimento sul futuro."