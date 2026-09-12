Cepagatti: oltre 2 milioni di euro per le scuole di Vallemare e Villareia

Il Comune di Cepagatti, guidato dal Sindaco Gino Cantò, ha tagliato un traguardo importante nel campo dell'edilizia scolastica. Nelle giornate di venerdì e sabato sono state inaugurate le scuole di Vallemare e Villareia, restituite alla cittadinanza profondamente rinnovate dopo interventi di messa in sicurezza e riqualificazione che hanno richiesto un investimento complessivo superiore ai 2 milioni di euro.

Un risultato che testimonia l'attenzione dell'amministrazione comunale verso la sicurezza e la qualità degli ambienti destinati ai più piccoli, come sottolineato dal Vicesindaco Annalisa Palozzo, delegata all'edilizia scolastica: "Abbiamo inaugurato due scuole che oggi sono più sicure, più belle, più efficienti e soprattutto più vicine alle esigenze dei nostri bambini, con ambienti completamente rinnovati e nuovi spazi a disposizione della comunità scolastica."

Alla scuola primaria di Vallemare l'investimento complessivo è stato di 913.000 euro. Il progetto ha previsto l'adeguamento sismico della struttura esistente e la demolizione e ricostruzione di una parte dell'edificio, a seguito della valutazione di vulnerabilità. La nuova ala è stata progettata per migliorare la distribuzione degli spazi, l'accessibilità, le prestazioni energetiche e la regolarità strutturale.

Sono state realizzate nuove aule didattiche, una nuova aula polivalente, un nuovo refettorio, servizi igienici per alunni e docenti, spazi accessibili alle persone con disabilità, una nuova cucina con dispensa e locali per il personale della mensa. Sul fronte energetico, è stato installato un impianto fotovoltaico da 15 kW, realizzato il cappotto termico dell'ala mensa e un sistema di ventilazione meccanica per garantire il benessere microclimatico nelle aule. Sono stati inoltre sostituiti tutti i corpi scaldanti, realizzato un nuovo controsoffitto e adeguata la distribuzione del gas.

Gli spazi esterni sono stati riqualificati con un nuovo camminamento e una nuova rampa di accesso con pavimentazione in granulato di gomma, oltre al rifacimento della recinzione e alla realizzazione di nuovi cancelli.

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta L.T. Costruzioni S.r.l., con direttore dei lavori l'Ing. Pamela Giancola, collaudatore tecnico amministrativo l'Ing. Nicola Aretusi, Rup l'Arch. Cinzia Carbone e collaboratore tecnico Lorenzo De Lellis.

Alla scuola dell'infanzia di Villareia sono stati investiti 852.500 euro per la messa in sicurezza della struttura, a cui si aggiungono 245.630 euro per la realizzazione della nuova mensa, finanziata con 176.000 euro di risorse PNRR e 69.630 euro attraverso un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti.

I lavori hanno interessato in maniera significativa l'intero edificio, con particolare attenzione alla sicurezza sismica e all'efficientamento energetico. Sono stati sostituiti tutti gli infissi e le porte, rifatti pavimenti e soffitti, realizzato un nuovo impianto di riscaldamento a pavimento e installato un impianto fotovoltaico.

La realizzazione della nuova mensa, composta da cucina e refettorio, ha permesso di riorganizzare gli spazi interni della scuola e di ricavare nuove aule per le attività didattiche. L'intervento ha compreso anche un nuovo impianto elettrico, nuovi servizi igienici, l'adeguamento sismico della struttura, il cappotto termico, un nuovo impianto di aerazione e la sistemazione del giardino.

L'impresa esecutrice della messa in sicurezza è stata Due C Impianti Tecnologici S.r.l., con progettisti Proes S.r.l., collaudatore tecnico amministrativo l'Arch. Argentino Scutti, Rup l'Ing. Giancarlo Scipione e collaboratore tecnico Lorenzo De Lellis. Per la mensa, i lavori sono stati realizzati dall'Impresa Granchelli Appalti S.r.l., con progettista e DL l'Arch. Gianluca Di Pasquale e collaudatore statico l'Arch. Gabriella Fantone. La sistemazione degli spazi esterni è a cura dell'Impresa Di Benigno.

"Dietro queste inaugurazioni ci sono investimenti importanti, progettazione, lavoro degli uffici e delle imprese, ma soprattutto una scelta politica molto chiara: sulla sicurezza dei nostri bambini e sulla qualità delle loro scuole non vogliamo risparmiare" ha dichiarato il Vicesindaco Palozzo. "Una scuola sicura è un dovere, una scuola bella e accogliente è un investimento sul futuro."