Caro-neve, skipass fino a +43% in cinque anni: la settimana bianca diventa un lusso

Sciare in Italia costerà ancora di più nella stagione invernale 2026/2027. Secondo il report di Assoutenti, i rincari degli skipass si sommano a quelli di alberghi, rifugi, ristoranti, noleggio e lezioni, rendendo la settimana bianca sempre meno accessibile per molte famiglie.

Per un adulto, la giornata sulle piste arriva a 89 euro nel comprensorio Dolomiti Superski, 75 euro a Courmayeur, 72 euro al Civetta e 69 euro al Sestriere.

Rispetto alla scorsa stagione, l’incremento più marcato riguarda Courmayeur, con un +8,7%. Seguono La Thuile (+5,2%), Bormio (+5%) e la Vialattea (+4,5%).

Località / comprensorio | Skipass giornaliero adulto 2026/2027 | Variazione annua



Dolomiti Superski | 89 euro | — |

Courmayeur | 75 euro | +8,7% |

Civetta | 72 euro | — |

Sestriere | 69 euro | — |

La Thuile | — | +5,2% |

Bormio | — | +5% |

Vialattea | — | +4,5% |

Fonte: report Assoutenti riportato da ANSA e Il Sole 24 Ore.

Anche gli abbonamenti stagionali restano onerosi: in alta stagione, un adulto può spendere 1.590 euro per gli skipass della Valle d’Aosta, cifra che sale a 1.876 euro includendo gli impianti di Zermatt.

La Vialattea costa 1.300 euro, Dolomiti Superski 990 euro se acquistato in prevendita entro il 24 dicembre e Livigno 980 euro. I rincari annuali vanno dal +1,6% di Livigno al +5% della Valle d’Aosta.

La crescita più significativa emerge dal confronto con il 2021. In cinque anni, il biglietto giornaliero è aumentato del 43,3% a Livigno, del 37% a Bormio, del 36,6% sulla Vialattea, del 33,9% a Courmayeur e del 32,8% per Dolomiti Superski.

Per gli abbonamenti stagionali, gli aumenti raggiungono il +34,7% in Valle d’Aosta, il +24,5% a Livigno e quasi il +20% al Civetta.

Per il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, il caro-skipass è solo una parte del problema: incidono anche i costi di pernottamento, ristorazione, attrezzatura, lezioni e servizi accessori.

L’associazione stima che tra gennaio e marzo 2026 circa 2 milioni di italiani abbiano rinunciato alle vacanze sulla neve rispetto allo stesso periodo del 2019, con una perdita di giro d’affari valutata in 1,5 miliardi di euro.

Il rischio, avverte Melluso, è un “boomerang” per il settore: prezzi più alti allontanano i visitatori, modificano le abitudini delle famiglie e possono ridurre la domanda proprio nelle località che hanno aumentato maggiormente le tariffe.