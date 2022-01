A Pescara si realizzeranno altri 12 chilometri di piste ciclabili nei prossimi anni. Il Ministero per le Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha infatti assegnato al capoluogo adriatico quasi 3 milioni di euro per finanziare la costruzione di nuove infrastrutture Green per la mobilità alternativa all’automobile. La prima tranche del finaziamento, proveniente dal PNRR prevede la realizzazione dei primi 4 chilometri entro il 31 dicembre del 2023 e, con scadenza al 30 giugno del 2026, ulteriori 7 chilometri di pista, estendibili a 8.

L’Amministrazione Comunale di Pescara, grazie ai finanziamenti ricevuti potrà realizzare, nei tempi previsti, un sistema ciclabile inserito in un piano complessivo di una mobilità sostenibile. Il BiciPlan di Pescara, in fase di elaborazione, troverà in virtù del finanziamento del PNRR, nuovo slancio per rendere Pescara più vivibile.